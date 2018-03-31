Глобальный фонд даст Украине денег на борьбу со СПИДом

Украина готовит проект запроса в Глобальный фонд на вторую фазу финансирования по компоненту «СПИД».

Cекретариат Глобального фонда недавно направил соответствующее приглашение Национальному совету по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу.

По поводу этого в Госслужбе Украины соцзаболеваний состоялась консультативная встреча, во время которой обсуждался дальнейший формат работы, положение и состав рабочей группы, которая будет разрабатывать проект запроса, проинформировали в ведомстве. В обсуждении приняли участие представители Госслужбы Украины соцзаболеваний, ЮНЕЙДС, основных реципиентов — МБФ «Международный Альянс по ВИЛ/СПИД в Украине», ГУ "Украинский центр контроля за социально опасными болезнями Минздрава Украины", ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ», а также члены Комиссии по надзору Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу.

В Минздраве также отметили, что проект запроса на вторую фазу будет готовиться в формате запроса на первую фазу, однако будут учитывать основные задачи и приоритеты проекта новой Общегосударственной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, а также изменения эпидемической ситуации в стране. Уже сформирован график подготовки проекта запроса, а также ряд решений и предложений.

*** Программа “Построение устойчивой системы комплексных услуг по профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке уязвимых групп населения и ЛЖВ в Украине” финансируется Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в рамках конкурса 10-го раунда.

Целью этой Программы является снижение уровня передачи ВИЧ и уровня заболеваемости и смертности, связанных с ВИЧ, в Украине путем принятия мер, направленных на наиболее уязвимые группы населения.

Общий период выполнения Программы с 2012 по 2016 годы, максимальный бюджет — 305 млн. долларов. Период выполнения первой фазы Программы — до 31.12.2013 г.