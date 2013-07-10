Чем вреден для ребенка телевизор

Врач-педиатр Детского клинико-диагностического центра МЕДСИ Наталья Ботвинникова рассказывает Меддэйли, как долго можно ребенку смотреть телевизор.

"Для маленьких детей оптимальное время просмотра телевизора составляет около 15 минут. Вообще понимание того, что происходит на экране (будь то показ мультика или рекламы), приходит к ребенку только после двухлетнего возраста.

Если малыш слишком долгое время проводит у телевизора, телеэкран превращается для него просто в отвлекающий фактор. Он понимает лишь то, что там что-то происходит, что-то двигается, шумит. Пользы здесь абсолютно никакой нет вне зависимости от того, сидит ребенок на одном месте, или двигается.

Любой врач-невролог подтвердит, что малыш, который слишком много времени сидит перед телевизором, потом становится просто зависимым от него, легко возбудимым, плохо спит, плохо ест".