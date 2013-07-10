В Украине нет дефицита вакцин - Минздрав

Министерство здравоохранения опровергает информацию ряда народных депутатов о том, что половина украинцев остались без прививок из-за неравномерного распределения препаратов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, министерство централизовано обеспечивает регионы иммунобиологическими препаратами ИБП) в соответствии с предоставленными ими заявками. Ежегодное формирование заявок на закупку иммунобиологических препаратов проводится в пределах определенных квот в соответствии с объемом средств, утвержденным государственным бюджетом на текущий год. При формировании заявки учитывается 100% потребность и наличие остатков препаратов в лечебно-профилактических заведениях.

Как отмечается в сообщении, в соответствии с осуществленными закупками и с учетом заявок регионов Минздрав осуществляет распределение иммунобиологических препаратов по административно-территориальным единицам. То есть, централизованное обеспечение ИБП осуществляется непосредственно по предоставленной заявке конкретного региона.

В ведомстве объяснили, что в дальнейшем на региональном уровне осуществляется распределение полученных от Минздрава вакцин непосредственно в каждое лечебно-профилактическое заведению области. Формирование потребности в пределах региона и последующее распределение среди лечебно-профилактических заведений, а также контроль за состоянием обеспечения вакцинами на уровне заведений здравоохранения территорий осуществляют непосредственно структурные подразделения по вопросам здравоохранения.

С учетом имеющегося остатка препаратов на начало года обеспеченность Черниговской области вакцинами в 2012 году составляла по всем позициям иммунобиологических препаратов 100%, Запорожской области - более 75%, Ивано-Франковской области - 100%, Херсонской области - около 76%.

В Минздраве отметили, что показатели обеспеченности вакцинами, озвученные народными депутатами в СМИ, абсолютно не отвечают реальному положению вещей. Поставка вакцин происходит в пределах определенной квоты, которая не учитывает 100% потребности в вакцинах для региона, а пропорционально учитывает возможности госбюджета в этом направлении. Поэтому превышение квоты, которое достигается экономией средств или дополнительным финансированием, на сегодняшний день ни в одном регионе не превысило реальной 100% потребности в вакцинах, заверили в министерстве.

Например, потребность, определенная Черниговской областью в вакцине Пентаксим, в соответствии с квотой, в 2012 году составляла 17471 дозу, благодаря экономии средств Минздраву удалось предоставить 18809 доз, тогда как реальная потребность этого региона в вакцине составляет 20471 дозу.

В Запорожской области квота составляла 25114 доз, предоставлено благодаря экономии во время закупок 26165 доз, а реальная 100% потребность – 47138 доз. То есть превышение квоты в случае появления такой возможности происходит почти одинаково для всех регионов.

В Минздраве отметили, что главной проблемой недостаточной обеспеченности вакцинами регионов является недофинансирование из госбюджета закупки иммунобиологических препаратов. Так, при потребности в 414,4 млн. грн на закупку иммунобиологических препаратов бюджетное финансирование в 2012 году составляло 302,1 млн. грн или 72,9% от реальной потребности. В то же время на 2013 год процент финансовой обеспеченности еще меньше и не превышает 65%. При потребности в 465,9 млн. грн объем государственного финансирования в текущем году остался на уровне прошлого года. То есть при растущей потребности в вакцинах финансовое обеспечение выполнения мероприятий программы по иммунопрофилактике остается неизменным.

Как говорится в сообщении, Минздрав ищет пути для улучшения ситуации и постоянно принимает все возможные меры для максимального обеспечения иммунобиологическими препаратами. В частности, осуществляется пересмотр действующего календаря профилактических прививок, что позволяет пересмотреть номенклатуру вакцин и оптимизировать их перечень (сегодня осуществляется пересмотр Календаря профилактических прививок с учетом рекомендаций ВОЗ и ЮНИСЕФ); усиливаются требования к ценовым предложениям участников торгов, что позволяет в процессе конкурсных торгов получить экономию бюджетных средств. Кроме того ведется постоянная работа относительно оптимизации использования вакцин в регионах для эффективной организации иммунизации населения. Также осуществляется постоянное перераспределение вакцин между регионами; проводится разъяснительная работа с регионами относительно необходимости оптимального и рационального распределения и перераспределения вакцин в пределах региона; каждый раз подается исчерпывающее обоснование в заявке на 100% обеспечение вакцинами регионов страны при формировании госбюджета на каждый год.

Как сообщал УНИАН, в «Батькивщине» заявили, что из-за неравномерного распределения Министерством здравоохранения иммунобиологических препаратов без прививок осталась половина украинцев. «Батькивщина» требует от премьер-министра, генпрокурора и министра внутренних дел безотлагательно проверить состояние распределения этих препаратов, закупленных за средства госбюджета в 2012-2013 годах.

В этой партии требуют также проверить своевременность доставки иммунобиологических препаратов в регионы и привлечь к ответственности виновных в неравномерном распределении препаратов.

Член фракции «Батькивщина» Павел Петренко направил депутатский запрос относительно ситуации с этими препаратами.