Завтра дожди и грозы ожидаются на западе Украины

Завтра в Украине без осадков, лишь днем в западных областях кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, в отдельных пунктах град и шквалы 17-22 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный и западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 24°, днем 26-31°; в западных областях ночью 11-16°, днем 22-27° (в Карпатах ночью 6-11°, днем 14-19°).

В Киеве и области в четверг - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 14-19°, днем 26-31°, в Киеве ночью 17-19°, днем около 30°.

Сегодня температура воды в Черном море 21-25°, Азовском - 25-26°, в Днепре возле Киева 24°.