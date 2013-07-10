Что делать, если появился ячмень

Болезненные и неприглядные, тем не менее большинство ячменей заживают в течение нескольких дней самостоятельно или с простым лечением - успокаивают офтальмологи.

Стандартное лечение ячменя включает теплые компрессы на пораженный глаз в течение 10-15 минут от 2 до 4 раз в день на протяжении нескольких дней. Это не только снимает боль и воспаление, но и помогает быстрее вылечить ячмень. Обязательно закрывайте глаза, когда на них лежит компресс!

Когда ячмень набухает и "вызревает", необходимо продолжать делать теплые компрессы, чтобы уменьшить отек и способствовать "разрыву" ячменя.

Для компресса можно взять хорошо теплое вареное яйцо или картофелину (ее лучше предварительно растолочь ложкой), завернуть в чистую салфетку и приложить к глазу. Или на сковороде разогреть морскую соль или семя льна и также перед использованием завернуть в чистую, мягкую ткань.

Ни в коем случае не выдавливайте ячмень - пусть он лопнет сам по себе. Для того, чтобы вылечить более тяжелые случаи ячменя может понадобится местное применение антибиотиков - но самостоятельно их принимать не рекомендуется. Обратитесь к окулисту.

В некоторых случаях, чтобы полностью вылечить тяжелый глубокий ячмень, делают операцию в лабораторных условиях. Врач под местной анестезией "вычищает" ячмень, а затем накладывает на веко повязку на 24 часа.