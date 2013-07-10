Почему отекают ноги
Избыточный вес, потребление слишком большого количества соли...
Специалисты дают характеристику проблеме отеков: отеки ног возникают, когда жидкость накапливается в тканях и мышцах ног. Если отеки ног не лечить, или если опухоль не исчезает, она может привести к дальнейшим осложнениям, в том числе болезненные хронические отеки, растяжки, кожные изъязвления, трудности при ходьбе, повышенный риск инфекции и ухудшение кровообращения.
Проблема отеков ног случиться с каждым и в любом возрасте, но они чаще всего встречаются у взрослых. Пожилые люди также страдают отеками ног из-за так называемого "износа" мышц и кровеносных сосудов, а также от заболеваний, таких как диабет. Также отеки ног встречаются у спортсменов и у людей, которые работают "на ногах".
Что вызывает отеки ног?
Существуют различные причины для периферических отеков ног, в том числе:
- Повреждения или трамвы, такие как растяжение или перелом кости
- Избыточный вес
- Старение
- Беременность
- Потребление слишком большого количества соли или алкоголя
- Менструация и/или ПМС
- Сидение или стояние в одном положении в течение длительного периода времени
- Лекарства, например, от сахарного диабета, эстрогены, противозачаточные таблетки, антидепрессанты, стероиды и блокаторы кальциевых каналов
- Сопутствующие заболевания: отеки ног могут быть признаком проблем с сердцем, почками или печеночной недостаточности.
- Сгущение крови
- Артрит
- Заболевания щитовидной железы
- Инфекция в ноге
- Венозная недостаточность (когда вены в ногах не в состоянии перекачивать кровь к сердцу)
- Варикоз
- Недоедание
- Аллергическая реакция
- Злоупотребление слабительными
- Накопление в организме натрия
- Лимфатическая обструкция
Когда обратиться к врачу
Если вы сталкиваетесь с отеками ног на регулярной основе, если у вас высокая температура, беременность, или если опухшие ноги красные и теплые на ощупь, вы должны немедленно обратиться к врачу.
Лечение отеков ног и облегчение состояния
- Ноги нужно поднять выше уровня сердца на срок от десяти до пятнадцати минут, три-четыре раза в день
- Ограничение подвижности
- Прием противовоспалительных препаратов (Ацетаминофен, Аспирин и Ибупрофен)
- Правильная обувь, без каблука
- Поддерживающие носки или колготы
- Прием большого количества воды
- Сокращение потребления соли
- Избегайте длительных периодов стоя и сидя
- похудение, если у вас есть лишний вес
- Частые прогулки, чтобы улучшить мышечную силу и кровообращение
- Не злоупотреблять слабительными