Почему отекают ноги

Специалисты дают характеристику проблеме отеков: отеки ног возникают, когда жидкость накапливается в тканях и мышцах ног. Если отеки ног не лечить, или если опухоль не исчезает, она может привести к дальнейшим осложнениям, в том числе болезненные хронические отеки, растяжки, кожные изъязвления, трудности при ходьбе, повышенный риск инфекции и ухудшение кровообращения.

Проблема отеков ног случиться с каждым и в любом возрасте, но они чаще всего встречаются у взрослых. Пожилые люди также страдают отеками ног из-за так называемого "износа" мышц и кровеносных сосудов, а также от заболеваний, таких как диабет. Также отеки ног встречаются у спортсменов и у людей, которые работают "на ногах".

Что вызывает отеки ног?

Существуют различные причины для периферических отеков ног, в том числе:

- Повреждения или трамвы, такие как растяжение или перелом кости

- Избыточный вес

- Старение

- Беременность

- Потребление слишком большого количества соли или алкоголя

- Менструация и/или ПМС

- Сидение или стояние в одном положении в течение длительного периода времени

- Лекарства, например, от сахарного диабета, эстрогены, противозачаточные таблетки, антидепрессанты, стероиды и блокаторы кальциевых каналов

- Сопутствующие заболевания: отеки ног могут быть признаком проблем с сердцем, почками или печеночной недостаточности.

- Сгущение крови

- Артрит

- Заболевания щитовидной железы

- Инфекция в ноге

- Венозная недостаточность (когда вены в ногах не в состоянии перекачивать кровь к сердцу)

- Варикоз

- Недоедание

- Аллергическая реакция

- Злоупотребление слабительными

- Накопление в организме натрия

- Лимфатическая обструкция

Когда обратиться к врачу

Если вы сталкиваетесь с отеками ног на регулярной основе, если у вас высокая температура, беременность, или если опухшие ноги красные и теплые на ощупь, вы должны немедленно обратиться к врачу.

Лечение отеков ног и облегчение состояния

- Ноги нужно поднять выше уровня сердца на срок от десяти до пятнадцати минут, три-четыре раза в день

- Ограничение подвижности

- Прием противовоспалительных препаратов (Ацетаминофен, Аспирин и Ибупрофен)

- Правильная обувь, без каблука

- Поддерживающие носки или колготы

- Прием большого количества воды

- Сокращение потребления соли

- Избегайте длительных периодов стоя и сидя

- похудение, если у вас есть лишний вес

- Частые прогулки, чтобы улучшить мышечную силу и кровообращение

- Не злоупотреблять слабительными

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