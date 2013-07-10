Липа - уникальное дерево: полезны цветы, семена, листья

Не успели собрать пахучие цветы? Не беда - листья и семена липы владеющие не менее полезными свойствами - не стоит забывать, что это - уникальное дерево, - говорит заместитель директора Института фитотерапии, к.м.н., врач-фитотерапевт Елена Корсун, пишут иностранные СМИ.

- Всеми полезными свойствами у нее обладают не только цветы, но и семена и листья. Цветы липы обладают потогонным, противовоспалительным, детоксикационное действие, восстанавливает слизистые оболочки не только дыхательных путей, но и желудочно-кишечного тракта, почек и мочевого пузыря. Цветки и листья липы применяют при воспалении суставов. При этом в цветков липы есть свойство немного разжижать кровь, поэтому ее также рекомендуют как безопасное средство при тромбозах.

Липа поможет справиться со многими болячками! Даже семена липы (или орешки), которые образовались на месте цветков, имеют вяжущие, кровоостанавливающие свойства в народной медицине их применяют при диарее. Липа - это фактически суррогат чая, также как цветки таволги, бузины, трава кипрея, листьев малины, черной смородины и ежевики, - объяснил нам врач..А самое главное, не только цветы, но и листья липы обладают одним замечательным свойством - они спасают мозг, сердце, печень и почки москвичей от гипоксии, которая часто преследует горожан, находящихся в душных помещениях, на городских магистралях. Поэтому липу часто рекомендуют здоровым людям, и для восстановления нервной системы и сердца при сердечной недостаточности, атеросклерозе.

Рекомендуется настой липового цвета (или листа) даже маленьким детям - это способствует созреванию нервной системы.- Липовый чай рекомендуют пить каждый день, но особенно вечером, как успокаивающее средство, - продолжает Елена Владимировна. - Не думайте, что от него вас непременно бросит в пот. Обычно рекомендуют чайную, максимум столовую ложку липы на 250 мл воды. В сборе липа может составлять от половины ложки (при острых воспалительных заболеваниях слизистых оболочек) до минимума - 1/6 чайной ложки. На Руси липа считалась священным растением богини любви Лады, в наши дни ее добавляют в гормонорегулирующие сборы при женском и мужском бесплодии.