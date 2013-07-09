Минздрав обязали обеспечить лекарствами детей Винниччины

Генеральная прокуратура Украины обязала Министерство здравоохранения срочно обеспечить необходимыми медицинскими препаратами онкобольных детей Винницкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», соответствующее представление Генпрокуратура внесла Минздраву, проведя проверку фактов, изложенных в депутатском обращении главы Временной следственной комиссии парламента по расследованию фактов неэффективного использования средств и злоупотреблений в Минздраве, народного депутата фракции «Батькивщина» Анатолия Дирива.

В ответе ГПУ депутату указано, что в ходе проверки прокуратура Винницкой области обнаружила, что вопреки требованиям закона 229 онкобольных детей в Винницкой области не обеспечены в полном объеме необходимыми лекарствами за счет госзакупок.

По данным прокуратуры, в целом потребности региона в препаратах для лечения онкобольных в 2012 году были удовлетворены только на 81%, а по состоянию на июнь 2013 года – на 16%. Отдельные лекарства, определенные протоколами лечения, не закупались вообще. Такая ситуация сложилась из-за ненадлежащего формирования Минздравом заявок на лекарственные средства, несвоевременное их приобретение и поставки.

Как отмечается в документе, на данное время Минздрав проводит анализ имеющихся лекарственных средств и изделий медназначения для онкобольных детей: «Руководители структурных подразделений по вопросам здравоохранения уполномочены безотлагательно информировать Минздрав о наличии препаратов, которые подлежат перераспределению в связи с избытком или ограниченным сроком пригодности».

Кроме того, департамент здравоохранения Винницкой облгосадминистрации готовит дополнительную заявку на приобретение лекарственных средств для обеспечения всех потребностей региона.