Украинцы продолжают давать взятки медикам

68% украинцев готовы протестовать против коррупции.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Барометр Мировой Коррупции» от Transparency International и Gallup International Association, пишет Тиждень.ua.

При этом, выйти на улицу для этого согласны 36%. Это обусловлено многими причинами: 43% опрошенных считают, что за последние два года уровень коррупции в Украине значительно вырос, 74% - уверены, что государственный сектор коррумпирован, 80% - охарактеризовали действия правительства в борьбе с коррупцией как нерезультативные.

Лишь 4% опрошенных считают, что государственная антикоррупционная борьба имеет хоть какой-то результат. При этом 83% отметили что важно иметь личный контакт при решении вопросов в государственном секторе, а 84% - что правительством страны руководят организации, действующие в собственных интересах. Самой коррумпированной сферой украинцы признали судебную (66%), за ней следуют: правоохранительные органы (64%), государственная служба (56%), сфера здравоохранения (54%), парламент (53%), политические партии (45%) , образовательная система (43%), бизнес (36%), военная сфера (28%), СМИ (22%), религиозные институты (21%), общественные организации (20%).

Чаще всего украинцы платили взятку при получении услуг в таких учреждениях: в правоохранительных органах (49%), медицинских учреждениях (41%), образовательных учреждениях (33%), земельных службах (25%), регистрационных и разрешительных службах (22%), судах (21%), налоговой (18%), коммунальных предприятиях (6%).