Помогите спасти Тёмочку Горошко!

Я, Горошко Алла Петровна, обращаюсь к Вам с просьбой разместить информацию о моем внуке, Горошко Артеме Евгеньевиче, в настоящее время проходящем лечение в Онкогематологическом отделении Полтавской городской клинической больницы с диагнозом Острый лимфобластный лейкоз (Т-линейный, 1-й острый период), с целью получения помощи на его лечение. Так как мама Артема находится в декретном отпуске с 3-месячным ребенком, данными вопросами занимаюсь я, бабушка Артема. Артем родился 7 лет назад в замечательной семье моего сына, в кото-рой всегда царила и царит любовь, уважение, понимание и доброта.

Беда постучалась в нашу дверь нежданно… Артем только закончил 1 класс, начались долгожданные летние каникулы. Внезапно поднялась невысокая температура, было подозрение на вирусную инфекцию… Но когда бы-ли получены результаты анализов крови и мочи, стало понятно – беда рядом! Артему поставлен диагноз – острый лимфобластный лейкоз, Т-линейный, 1-й острый период.

В настоящее время Артем проходит лечение в г. Полтава, назначена по-лихимиотерапия согласно 1 протокола лечения ALL IC-BFM2002. На сегодняшний день состояние Артема нестабильно-тяжелое, он находится в высокой группе риска, ни на 8-й, ни на 15-й день лечения ремиссия не достигнута. Лечение длительное и дорогостоящее. В семье Артема работает один папа – военнослужащий, мы с мужем – пенсионеры. Очень надеемся и будем искренне благодарны за любую помощь, полученную от добрых, отзывчивых, неравнодушных к чужой беде, людей!!!

С искренней благодарностью, Горошко Алла Петровна. Тел. +38-067-455-26-03

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