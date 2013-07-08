Помогите спасти Тёмочку Горошко!

15:57, 08 июля 2013
Страна
0

Острый лимфобластный лейкоз

Я, Горошко Алла Петровна, обращаюсь к Вам с просьбой разместить информацию о моем внуке, Горошко Артеме Евгеньевиче, в настоящее время проходящем лечение в Онкогематологическом отделении Полтавской городской клинической больницы с диагнозом Острый лимфобластный лейкоз (Т-линейный, 1-й острый период), с целью получения помощи на его лечение. Так как мама Артема находится в декретном отпуске с 3-месячным ребенком, данными вопросами занимаюсь я, бабушка Артема.

Артем родился 7 лет назад в замечательной семье моего сына, в кото-рой всегда царила и царит любовь, уважение, понимание и доброта.

Беда постучалась в нашу дверь нежданно… Артем только закончил 1 класс, начались долгожданные летние каникулы. Внезапно поднялась невысокая температура, было подозрение на вирусную инфекцию… Но когда бы-ли получены результаты анализов крови и мочи, стало понятно – беда рядом! Артему поставлен диагноз – острый лимфобластный лейкоз, Т-линейный, 1-й острый период.

В настоящее время Артем проходит лечение в г. Полтава, назначена по-лихимиотерапия согласно 1 протокола лечения ALL IC-BFM2002. На сегодняшний день состояние Артема нестабильно-тяжелое, он находится в высокой группе риска, ни на 8-й, ни на 15-й день лечения ремиссия не достигнута. Лечение длительное и дорогостоящее. В семье Артема работает один папа – военнослужащий, мы с мужем – пенсионеры. Очень надеемся и будем искренне благодарны за любую помощь, полученную от добрых, отзывчивых, неравнодушных к чужой беде, людей!!!

С искренней благодарностью, Горошко Алла Петровна.

Тел. +38-067-455-26-03

 

Приватбанк

Карта № 4627 0812 0462 6852 на им’я Горошко Ольги Володимирівни (мама Артема)

Банківські реквізити карти Приватбанку:

 Ррахунок: 2924 4825 5091 00

МФО:  305299

КОД ЗКПО: 14360570

Одержувач: ГРУ "ПРИВАТБАНК"

Призначення платежу: Для зарахування на карту: 4627 0812 0462 6852 на им’я

Горошко Ольги Володимирівни, ІПН 2995215300

 

«Райффайзен Банк Аваль»

Карта № 4188 3719 8505 4874 на им’я Горошко Ольги Володимирівни.

Банківські реквізити карти банку «Аваль»:

Ррахунок: 2625519

МФО:  331605

КОД ЗКПО: 22550043

Одержувач: ПОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Призначення платежу: Для зарахування на осрахунок Горошко Ольги Володимирівни. Договір № 0856581800

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter