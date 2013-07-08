Перловка – барская каша

Раньше перловая каша была основным армейским продуктом. Сейчас ее заменили на гречишную кашу, хотя перловая каша нимало не менее полезна.

Название перловка произошло от слова перл - перлы. Эта крупа действительно напоминает речные жемчуга. Перловка - это ячмень, зерновая культура, которая не поддана очистке от верхнего слоя, от сердцевины. То есть крупа, в чистом, естественном виде, чем она и ценна для нас.

Перловка разделяется на:

- перловую крупу, которая очищена, но не сильно. Она еще сохранила волокна, которые нам так необходимы;

- голландка. Эта крупа имеет очень «приличный» вид, где хорошо очищен верхний слой;

- ячневая крупа, которая готовится из перловой крупы. Это аналог манки, которая делается из пшеницы, а ячневая производится из ячменя.

Чем меньше крупа обработана, чем меньше она ободрана от внешнего слоя, тем больше в ней сохраняется пищевых волокон, которые для нас имеют огромное значение, тем более она полезна для нас.

Знаете ли вы, что перловка - это каша Пифагора?

Крупы обычно содержат много углеводов, но мало белка. В перловке большое содержание растительного белка (10 г белка на 100 г перловки). Содержание углеводов: 50 г на 100 г крупы. Есть жиры, а также незаменимая аминокислота лизин. Она внутри нашего организма не производится. Лизин играет огромную роль в построении некоторых белковых структур нашего организма, в частности коллагена. Коллаген важен для поддержки эластичности сосудов, поддержки хорошей кожи на лице, принимает участие в заживлении ран.

По содержанию лизина перловка стоит на втором месте, после ржаной крупы.

Перловая крупа больше близка по содержанию к пшенице, а не к гречихе. Перловая крупа - это очень ценный продукт для людей, у которых есть существенные физические нагрузки.

В Советском Союзе формированию рационов уделяли большое внимание. И неспроста появились те или другие продукты. Для этого работали специальные институты.

Следует помнить, что перловка стала широко распространена в России не так давно. Раньше она называлась барской кашей и ели перловку далеко не все. А теперь мы почему-то пренебрежительно к ней относимся.

Полезные свойства

Перловка - это источник грубых волокон, растительного белка и углеводов.

Перловка способствует поддержке упругости кожи.

Перловка способствует заживлению ран.

Как выбрать

Необходимо, чтобы перловая крупа была без посторонних примесей, сухая, легко пересыпаться в пакете. Влага губит эту крупу. Не следует покупать хорошо очищенную крупу. Например голландка (обычно более круглая) - белого, хорошего цвета, и каша из нее будет нежна, но в ней уже высший гликемический индекс (высокий гликемический индекс указывает на то, что данный продукт – это стимулятор аппетита). В голландке больше углеводов и практически нет пищевых волокон, которые не перевариваются.

Как хранить

Хранить нужно перловку в темном, сухом месте.

В темном месте хранить нужно для того, чтобы не окислялись жиры, которые содержатся в крупе.

В сухом для того, чтобы крупа не впитывала влагу и не пропадала.

Температура может быть комнатной.

Лучше, если вы будете хранить крупу в керамической или стеклянной емкости, с плотной крышкой. Нежелательно использовать пластиковую посуду.

Как готовить

Крупу варим на воде. Если варить кашу на молоке, тогда повышается гликемический индекс и углеводы усваиваются хуже почти в три разы, стимулируется ваш аппетит. В перловке гликемический индекс очень низкий (20-23), потому она практически не стимулирует аппетит и это прекрасно. Если же сварить перловую крупу на молоке, гликемический индекс повышается больше 60.

Всегда считалось на Руси, что перед тем, как отварить перловку, ее нужно замочить. Есть даже такие старинные рецепты, где рекомендуется замачивать перловку в простокваше, потом ее слить и сварить на воде.

В действительности замочить перловку можно и в воде, потом эту воду слить и сварить в пропорции 1 часть перловой крупы на 3 части воды, немного подсолить.

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