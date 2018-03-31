Улучшение функции почек устранит боль в суставах

Почки - парный орган, основная функция которых - очищение крови от токсических веществ различного происхождения. Почки удаляют из организма одни из самых токсичных продуктов обмена веществ - белковые токсины или "трупные яды". Если эта функция почек напряжена не в должной мере или функция почек снижена в результате ранее перенесенных заболеваний, приема медикаментов - продукты обмена белков накапливаются в определенных органах, вызывают специфическую патологию. В том числе провоцируют боль в суставах, отражающую наличие воспалительного процесса.

Накопление белковых токсинов в организме происходит в зависимости от особенностей образа жизни. Если человек ведет активный образ жизни, в большей степени нагружены суставы, то к ним притекает больше крови с токсичными продуктами жизнедеятельности. И наиболее вероятно первичное развитие обменно-дистрофических заболеваний суставов.

Обычно вначале развиваются дистрофические изменения межпозвоночных хрящей - и появляется остеохондроз позвоночника. Затем, на фоне нарушенной иннервации суставов конечностей, в них легче возникают обменно-дистрофические процессы. Если в большей степени выражен остеохондроз поясничного отдела позвоночника первично развивается артроз коленных, тазобедренных, голеностопных суставов. Т.е. суставов, испытывающих наиболее значительную нагрузку у большинства людей.

Если в значительной мере нагружены суставы верхних конечностей, что обычно сочетается с остеохондрозом шейного либо грудного отделов позвоночника - может появляться артроз плечевых, локтевых, лучезапястных суставов (суставов кисти).В случае, если темп образования белковых токсинов существенно опережает способность почек по их удалению, патология в суставах начинает развиваться с явлений артрита (воспаление сустава), постепенно переходящие в явления артрозо-артрита. В любом случае нарушается функция суставов вплоть до развития анкилоза сустава (заращение полости сустава с полной потерей функции сустава), существенно снижается качество жизни.

Определить, на какой стадии развития находится процесс в суставах, несложно. Преобладание явлений артрита первично вызывает значительные болевые ощущения, за которыми следует нарушение функции сустава. Преобладание явлений артроза сустава чаще не дает выраженного болевого синдрома, но функции сустава ограничивает в большей степени.

При движении вверх по лестнице появляются боли при артрите суставов нижних конечностей, а при движении вниз - боль усиливается при наличии артроза. Боль при артрозе усиливается вначале движения (после периода покоя), а при артрите зависит от выполненной суставом работы.

Какими средствами лечит официальная медицина в этих случаях? Симптоматическими. Т.к. первично страдает обмен веществ в хрящевой ткани - предлагают ее активнее восстанавливать, применяя хондропротекторы. Продукты жизнедеятельности продолжают разрушать ткани хряща, а прием препаратов ускоряет процесс восстановления. Конечный результат зависит от соотношения скорости обоих процессов.

На ранних стадиях, когда функция почек еще не очень снижена, эти средства помогают в большей степени. А когда функция почек нарушена в значительной степени - лечебный эффект незначителен либо отсутствует.Т.к. неизменный спутник этого процесса болевой синдром - часто используют нестероидные противовоспалительные средства - диклофенак. Основной механизм действия - активное подавление воспалительной реакции. А уменьшение болей в суставе, воспалительного отека в околосуставных тканях увеличивает подвижность в суставе. Но в результате в хрящах, околосуставных тканях продолжают накапливаться не только продукты жизнедеятельности, но и принятые препараты.

Этот уровень симптоматической терапии не может продолжаться вечно, т.к. все противовоспалительные средства в числе противопоказаний имеют поражение почек. И параллельно с продолжением снижения функции почек продолжается развитие патологии в суставах. Что требует постепенного повышения дозы.

Замыкается порочный круг: почки не успевают очищать кровь от продуктов жизнедеятельности - "шлаки" обмена веществ с током крови попадают в сустав, вызывая воспаление и боль - принимается препарат, устраняющий воспаление, но снижающий функцию почек по очищению крови - в крови накапливается больше "шлаков", которые вновь раздражают сустав - появляется необходимость в приеме новой дозы препарата.

Если на определенном этапе развития процесса в суставах эти средства становятся не способными устранить боль и скованность движений в суставе, то применяют гормональные препараты. Их принимают либо в таблетках, либо вводят непосредственно в полость сустава. Гормоны - самые сильные противовоспалительные средства (если не устранять причину заболевания). После них наступает анкилоз сустава и рекомендуют операцию по его замене.

Борис Скачко, фитотерапевт, автор 20 опубликованных книг и брошюр, более 40 научных, более 300 популярных статей по темам: фитотерапия, валеология, правильное, здоровое питание, здоровый образ жизни.