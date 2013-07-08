Завтра в Украине без осадков, днем 24-29° тепла

Завтра, 9 июля, на территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь в восточных областях, Крыму и Приазовье ночью местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°; на юге и востоке страны ночью 18-23°, днем 27-32°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 13-18°, днем 24-29°; в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°.

Сегодня, 8 июля, температура воды в Черном море 22-25°, Азовском 25-27°, в Днепре возле Киева - 25°.