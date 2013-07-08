Катаракта - главная причина слепоты

"Катаракта - это помутнение естественного хрусталика глаза, который находится позади радужной оболочки и зрачка" - объясняет Анна Андреенко, врач-офтальмолог. Катаракта является наиболее распространенной причиной потери зрения у людей старше 40 лет и главной причиной слепоты в мире.

Виды катаракты

- Катаракта субкапсулярная - происходит в задней части глаза. Люди с диабетом или принимающие большие дозы стероидных препаратов имеют больший риск развития субкапсулярной катаракты.

- Ядерная катаракта формируется в центральной зоне (ядро) глаза. Ядерная катаракта обычно связана со старением.

- Корковая катаракта характеризуется белыми, клиновидными помутнениями, которые начинаются на периферии линзы. Этот тип катаракты происходит в коре линзы, которая окружает центральное ядро.

Единственным эффективным средством лечения катаракты является операция.

Что происходит во время операции по удалению катаракты

Хирургия катаракты включает в себя удаление дымчатой линзы и замену ее имплантатом - пластиковой линзой. Для некоторых людей другие проблемы зрения не совместимы с использованием сменной линзы. В таких ситуациях как только удаляется катаракта, зрение можно исправить с помощью очков или контактных линз.

Операция по удалению катаракты обычно делается на одном глазу в 2-3 подхода, с перерывом в несколько недель между операциями. Это обычно делается в амбулаторных условиях, а значит, вы не должны оставаться в больнице после операции. Во время операции по удалению катаракты врач использует местную анестезию, чтобы обезболить область вокруг глаз, но вы бодрствуете во время процедуры. Операция по удалению катаракты, как правило, безопасна, но несет в себе риск инфекции и кровотечения, а также увеличивает риск отслойки сетчатки.

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