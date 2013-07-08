В Украине уже оздоровились более половины школьников?

По состоянию на 1 июля в Украине оздоровлением охвачено 57,8% запланированного количества детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, об этом заявила министр Наталия Королевская во время общения с журналистами в детском центре "Артек".

"Во исполнение поручения Президента Украины по состоянию на 1 июля уже обеспечены оздоровлением и отдыхом 1 млн 900 тыс. детей школьного возраста. Это 57,8% запланированного количества. Только на базе детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" уже оздоровлено 11 тыс. 267 детей", - сказала Королевская.

Министр уточнила, что в этом году общий объем финансирования летней оздоровительной кампании составит 2,4 млрд грн, что на почти на 313 млн грн больше, чем в 2012 году.

"В основном увеличение финансирования в 2013 году происходит за счет Фонда социального страхования на случай временной потери работоспособности – на 167 млн грн (на 77%) против 2012 года. На средства фонда будут оздоровлены 245 тыс. детей школьного возраста", - отметила Королевская.

По словам министра, всего оздоровлением и отдыхом планируется обеспечить более 3 млн. детей.