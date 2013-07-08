Депутаты предлагают развивать сельский зеленый туризм

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О личном крестьянском хозяйстве" относительно развития сельского зеленого туризма.

Текст соответствующего законопроекта народных депутатов от Партии регионов Ивана Бушко, Иштвана Гайдоша, Екатерины Ващук и депутата от «Батькивщины» Игоря Бриченко размещен на сайте ВР.

Проект закона устанавливает основные критерии относительно вопроса, требует ли деятельность личных крестьянских хозяйств в сфере сельского туризма регистрации как физических лиц-предпринимателей.

Законопроект также устанавливает добровольный порядок сертификации и других разрешительных процедур субъектов сельского зеленого туризма, который поощряет владельцев малых индивидуальных средств размещения к легализации их деятельности и повышению уровня своей профессиональной подготовки и уровню услуг, которые предоставляются ими.

Как отмечается в пояснительной записке, под «сельским зеленым туризмом» в контексте статьи 1 Закона Украины «О личном крестьянском хозяйстве» следует понимать специфическую форму услуг, которые предоставляются по обеспечению отдыха в частных хозяйствах в сельской местности с использованием имущества и трудовых ресурсов членов личного крестьянского подсобного хозяйства, природно-рекреационных особенностей местности и культурного, исторического и этнографического наследия региона.

Кроме того, сельский зеленый туризм рассматривается как одно из средств получения доходов сельским населением, как компонент комплексного развития сельских территорий и сельской инфраструктуры, а также как один из факторов стратегии преодоления бедности в сельской местности.

В то же время, по словам авторов законопроекта, государственная поддержка сельского зеленого туризма не реализуется в достаточной степени для обеспечения надлежащих условий его развития.

Так, предложенными законопроектом изменениями в статью 1 Закона Украины «О личном крестьянском хозяйстве» определяется, что сертификация и подтверждение соответствия личного крестьянского хозяйства государственным стандартам, в том числе в сфере сельского зеленого туризма, осуществляется добровольно.

Статью 7 закона предусматривается дополнить подпунктом, который определяет, что члены личного крестьянского хозяйства имеют право предоставлять услуги в сфере сельского зеленого туризма, а именно: услуги за плату или безвозмездно по размещению (проживанию) и питанию, организации событий, связанных с использованием имущества личного крестьянского хозяйства, местными обычаями и традициями гостеприимства.

Также планируется статью 8 дополнить частью второй, согласно которой занятость членов личных сельских хозяйств в сфере сельского зеленого туризма включает добровольное предоставление услуг туристам в индивидуальных средствах размещения (проживания), расположенных на земельном участке личного сельского хозяйства, и не связано с трудовой, профессиональной или другой оплачиваемой деятельностью туристов.

Изменениями в статью 10 закона подпункт 6 части четвертой предусмотрено, что органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в рамках своих полномочий содействуют личным крестьянским хозяйствам, в частности, в организации в сельской местности профессиональной подготовки и переподготовки членов личного крестьянского хозяйства, в том числе в сфере сельского зеленого туризма.