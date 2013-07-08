Украинцы остались без прививок?

В ВО «Батькивщина» утверждают, что из-за неравномерного распределения Министерством здравоохранения иммунобиологических препаратов без прививок осталась половина украинцев, и требуют от премьер-министра, генпрокурора и министра внутренних дел безотлагательно проверить состояние распределения этих препаратов, закупленных за средства госбюджета в 2012-2013 годах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», в партии требуют также проверить своевременность доставки иммунобиологических препаратов в регионы и привлечь к ответственности виновных в неравномерном распределении препаратов.

Член фракции «Батькивщина» Павел Петренко направил депутатский запрос относительно ситуации с этими препаратами.

В запросе говорится, что в 2011-2012 годах Минздрав не обеспечил эффективного использования средств государственного бюджета, выделенных на выполнение программы иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней. «В результате таких действий уровень заболеваемости инфекциями, борьба с которыми проводится средствами иммунопрофилактики, не снижен», - говорится в запросе.

Его автор отмечает, что одной из причин подобной ситуации является непрозрачное и неравномерное распределение закупленных иммунобиологических препаратов. В частности, в связи с неподобающим контролем со стороны Минздрава за процессом распределения этих препаратов в некоторых областях образовывались избытки, а в других – недостача, утверждают в «Батькивщине». Это привело к тому, что уровень охватывания прививками в среднем по стране составляет 55-70%.

Так, например, в 2012 году Черниговская область была обеспечена иммунобиологическими препаратами следующим образом: АаКДП – 93,3%, АКДП – 100%, «Пентаксим» – 115%, АДП – 74%, АДП-М – 121,7%, ОПВ – 153%, КПК – 120%, БЦЖ- 100%.

Обеспеченность Запорожской области в прошлом году составляла: БЦЖ- 52,5%, АДП-М – 55,6%, АДП – 61%, вакцина для профилактики гепатита В – 72,7%, АД-М анатоксин – 60%, вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша цельнокллеточным коклюшным компонентом – 120,9%.

Обеспеченность Ивано-Франковской области за 2012 год составляла: АКДП – 230%, «Пентаксим» – 76,4%, АДП – 79,9%, АДП-М – 71,7%, вакцина для профилактики гепатита В – 72,2%, КПК – 83,6.

Обеспеченность Херсонской области: «Пентаксим» – 96,3%, КПК – 97,1%, БЦЖ - 65,7%, АКДП – 62,1%, вакцина для профилактики гепатита В – 79,9%, АДП – 53,8%, АДП-М – 82,9 %.