Грузовикам ограничили движение в период жары

Госавтоинспекция Украины напоминает водителям грузового транспорта общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн, что в соответствии с действующим законодательством Украины и с целью сохранения автомобильных дорог общего пользования от разрушений, в период повышенной температуры воздуха более чем на 28 градусов по Цельсию, на территории Украины введено временное ограничение движения таких транспортных средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Ограничение действует с 10 до 22 часов включительно.

О соответствующих ограничениях в движении водители также смогут узнать из информации на дорожных знаках и информационных щитах