Грузовикам ограничили движение в период жары

10:50, 08 июля 2013
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С 10 до 22 часов

 Госавтоинспекция Украины напоминает водителям грузового транспорта общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн, что в соответствии с действующим законодательством Украины и с целью сохранения автомобильных дорог общего пользования от разрушений, в период повышенной температуры воздуха более чем на 28 градусов по Цельсию, на территории Украины введено временное ограничение движения таких транспортных средств.

 
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
 
Ограничение действует с 10 до 22 часов включительно.
 
О соответствующих ограничениях в движении водители также смогут узнать из информации на дорожных знаках и информационных щитах
 
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