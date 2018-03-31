Вопреки расхожему выражению о том, что нервные клетки не восстанавливаются, ученые доказали: восстанавливаются, да еще как! Умственные сособности ухудшаются не из-за отмирания нервных клеток, а по причине истощения дендритов, через которые проходят импульсы от клетки к клетке. Если связи между клетками периодически не включать, дендриты атрофируются совсем как мышцы без физической нагрузки.

Раньше считали, что новые дендриты вырастают только у детей. Но сейчас стало известно, что нейроны могут выращивать дендриты, чтобы компенсировать потерю старых. Наш мозг может приспосабливаться к переменам и менять структуру связей. На основании этих выводов и придумана нейробика - аэробика для мозга. Она задействует разные участки головного мозга, чтобы те работали быстро и слаженно. Упражнения нейробики нацелены на широкое использование всех органов чувств в неожиданных комбинациях, нервные клетки и дендриты становятся сильнее и лучше сопротивляются старению. Упражнения построены так, чтобы создать в голове новые ассоциации. Они заставляют нас увидеть мир по-новому.

Предлагаем вашему вниманию 60 простых советов для улучшения работы мозга.

1. Решайте загадки и головоломки.

2. Развивайте амбидекстрию. Используйте свою неведущую руку, чтобы чистить зубы, расчесываться или использовать мышь, сидя за компьютером. Пробуйте писать обеими руками одновременно. Поменяйте местами нож и вилку, когда пользуетесь ими.

3. Обращайте внимание на неопределенность и двусмысленность. Научитесь любить парадоксы и оптические иллюзии.

4. Заблокируйте на время одно или несколько чувств. Ешьте с завязанными глазами, заткните уши во время выполнения обычных дел, примите душ с закрытыми глазами.

5. Находите связь между несвязанными на первый взгляд темами.

6. Научитесь использовать различные раскладки клавиатуры.

7. Находите новые способы использования обычных предметов. Например, сколько разных способов применения обычного гвоздя вы сможете придумать?

8. Опровергайте свои предположения.

9. Развивайте творческое мышление.

10. Всегда выходите за рамки первого «правильного» ответа, приходящего на ум.

11. Транспонируйте реальность. Всегда спрашивайте себя: «А что если?..»

12. Переверните картинку на рабочем столе компьютера вверх ногами.

13. Учитесь логике. Решайте логические задачи.

14. Хорошо ознакомьтесь с каким-нибудь научным методом.

15. Рисуйте. Что угодно. Вам не нужно быть художником для этого.

16. Научитесь жонглировать.

17. Занимайтесь спортом.

18. Соблюдайте осанку.

19. Пейте много воды.

20. Пользуйтесь палочками для еды.

21. Дышите глубоко.

22. Слушайте классическую музыку.

23. Избавьтесь от прокрастинации.

24. Смените стиль одежды. Ходите босиком.

25. Упростите свою жизнь.

26. Играйте в шахматы или другие настольные игры.

27. Развивайте чувство юмора. Придумывайте свои шутки.

28. Развивайте наблюдательность. Например, обращайте внимание на красный цвет в течение дня или находите автомобили определенной марки в общем потоке. Придумайте тему и сосредоточьтесь на ней.

29. Ведите дневник.

30. Учите иностранный язык.

31. Ужинайте в разных кафе и ресторанах. Отдавайте предпочтение этническим местам.

32. Учитесь программировать на компьютере.

33. Произносите длинные слова наоборот.

34. Смените окружающую среду. Измените расположение мебели дома.

35. Пишите. Напишите рассказ, стихотворение или заведите блог.

36. Учите язык жестов.

37. Учитесь играть на музыкальном инструменте.

38. Учитесь скорочтению.

39. Пробуйте мысленно оценивать течение времени.

40. Выполняйте арифметические расчеты в уме.

41. Запоминайте имена людей.

42. Медитируйте.

43. Не смотрите телевизор.

44. Меняйте скорость выполнения привычных дел. Попробуйте делать что-нибудь очень медленно или очень быстро.

45. Занимайтесь только одним делом одновременно.

46. Избегайте когнитивных предубеждений.

47. Поставьте себя на чужое место. Представьте, как другие люди решали бы ваши проблемы.

48. Найдите время для уединения и отдыха.

49. Примите обязательство постоянно учиться чему-то новому.

50. Совершите путешествие за границу. Узнайте о различных стилях жизни.

51. Знакомьтесь с работами признанных гениев.

52. Общайтесь с теми, кто вам близок по интересам.

53. Конкурируйте с кем-нибудь.

54. Не окружайте себя одними единомышленниками. Выслушивайте людей, которые не согласны с вами.

55. Устраивайте мозговой штурм.

56. Коллекционируйте умные цитаты.

57. Читайте классику.

58. Развивайте самосознание.

59. Говорите вслух о своих проблемах.

60. Опишите какой-нибудь случай из своей жизни в мельчайших подробностях.