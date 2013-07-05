В Киеве презентовали результаты национального рейтинга благотворителей

Сегодня состоялась презентация результатов Национального рейтинга благотворителей — первого национального рейтинга, который составлен на основе документально подтвержденных финансовых показателей, потраченных в секторе благотворительности.

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", это первый рейтинг, который составлен на основе документально подтвержденных финансовых показателей, потраченных в секторе благотворительности.

По словам директора фонда Анатолия Заболотного, работу оценивали по конкретным результатам в разных сферах деятельности.

"На здравоохранение в прошлом году фондами было потрачено 44,2% от всех благотворительных средств (256 млн. 280 тыс. грн.). Ранжировали и по бюджетам, что очень правильно, - высокие оценки получили и локальные фонды. Ну а в категории 10 млн. грн. - наш фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" в 6-ти номинациях", - отметил Заболотный.

Рейтинг проводился в трех отдельных категориях: благотворитель-компания, благотворитель-благотворительный фонд или организация, благотворитель-физическое лицо. Категория «благотворитель — благотворительный фонд или организация» состоит из трех подкатегорий, внутри которых проведено отдельное рейтингование. Подкатегории формируются на основе сумм, потраченных на благотворительность за год: до 1 млн. грн., от 1 до 10 млн. грн., от 10 млн. грн.

Всего в рейтинге взяло участие 59 благотворителей, из них 34 благотворительных фондов и организаций, 20 компаний, 5 физических лиц.

За 2012 год участниками рейтинга на благотворительность было потрачено 580 758 013 гривен, что на 226 933 631 грн. больше чем в 2011 году. Таким образом, общий благотворительный бюджет 2012 года был увеличен на 64 %.

По сферам оказания благотворительной помощи средства были распределены в 2012 году следующим образом:

· здравоохранение — 256 280 457 грн., что составляет 44,2% что составляет от всех расходов на благотворительность участников рейтинга;

· социальная защита и социальная помощь — 104 600 619 грн., 18,1%

· спорт и физическая культура — 27 975 197 грн., 4,9%

· искусство и культура — 18 425 939 грн., 3,2%

· наука и образование — 13 768 376 грн., 2,4%

· окружающая среда и защита животных — 7 529 282 грн., 1,3%

· международные инициативы — 6 581 821 грн., 1,2%

· другое — 122 433 938 грн., 24,7 %

В 2012 году наиболее приоритетными сферами для финансирования стали: здравоохранение, социальная защита и социальная помощь.