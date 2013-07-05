В Украине могут подорожать лекарства

Внедрение автоматизированной системы отслеживания оборота лекарственных средств может привести к подорожанию лекарств из-за необходимости закупки нового оборудования всеми операторами рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполнительный директор «Фармацевтической ассоциации Украины» Денис Шевченко.

«Главной проблемой у нас, как и в Европе, станет финансирование проекта... У нас пока не решено: кто, когда и за что платит. Внедрение системы разбито на несколько этапов, и если с первым (внедрение программы в электронную базу Гослекслужбы) все более менее понятно, то о дальнейших (подключение к системе производителей, дистрибьюторов и аптек) мы имеем опасение, что финансовое бремя ляжет на плечи перечисленных операторов рынка. Как следствие, цена издержек ляжет в цену товара, и мы вместо репутационного плюса для отрасли рисуем получить всплеск негодования граждан в связи с повышением цен на лекарства», - сообщил Шевченко.

При этом ассоциация считает, что система поможет сократить поступления фальсифицированных лекарств на рынок Украины.

«Плюсы для легальных компаний с "белым оборотом", очевидны: фальсификату станет намного сложнее попадать на аптечные полки, и далее в карманы украинских граждан. Кроме того, введение системы упростит логистические операции для оптовиков», -сообщил эксперт.

Также Шевченко сообщил, что система будет способствовать росту доверия среди покупателей к фармацевтическому рынку Украины.

«Простые граждане станут больше доверять аптечным учреждениям, и возможно, смогут преодолеть стереотипы о засилье фальсификата на украинском рынке лекарств», - сказал он.

По словам Шевченко, главное в процессе реализации системы - грамотно распределить финансовые возможности государства и реализовать программу безболезненно как для рынка, так и для пациента.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Государственная служба Украины по лекарственным средствам презентовала автоматизированную систему отслеживания оборота лекарственных средств, которая будет реализована в Украине до 2017 года.

По словам главы Гослекслужбы Алексея Соловьева, цены на лекарства увеличиться не должны.