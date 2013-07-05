Азаров хочет, чтобы автомобили "скорой" изготавливали в Украине

Премьер-министр Николай Азаров считает необходимым разработать программу по производству конкурентоспособных автомобилей скорой помощи и реанимобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр сказал сегодня на совещании, посвященном оснащению больниц скорой помощи реанемобилями.

"Я не идеалист и прекрасно понимаю, что отрасль, которая до этого практически не финансировалась, не может вдруг заработать. Нужна серьезная программа. Но мне также понятно, что в процессе реализации этой программы мы совершенно спокойно можем перейти и производить сами конкурентоспособные автомобили скорой помощи и реанимобили. Тем более, что объем потребности у нас такой, который способен загрузить на годы вперед наши предприятия", - сказал Азаров.

По его словам, Президент Украины Виктор Янукович поставил перед правительством задачу - полностью переоснастить отечественную службу скорой помощи в течение нескольких лет новыми средствами доставки больных и оборудованием для оказания экстренной помощи по пути следования.

"Речь идет о том, чтобы не просто оснастить наши станции скорой помощи транспортными средствами, подавляющее большинство из которых устарело, эксплуатируется по 20-30 лет. А о том, чтобы дать возможность нашим гражданам пользоваться современными медицинскими услугами", - подчеркнул Азаров.

Он отметил, что правительство эту задачу реализует, несмотря на все трудности, связанные с непростой экономической ситуацией в стране и с другими факторами.

"Мы заинтересованы, и для нас сейчас это крайняя необходимость - тратить ресурсы внутри страны на своего производителя. Это главная задача - закупать за рубежом минимум оборудования и техники ", - сказал Азаров.

По его словам, в рамках реализации государственной программы по обеспечению автомобилями скорой медпомощи за счет средств госбюджета до конца текущего года планируется купить 1 тыс. 085 автомобилей экстренной медицинской помощи и 255 реанимобилей.