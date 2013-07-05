На выходные Украину накроет жара +35

Завтра в западных областях Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, в Карпатах местами сильные дожди.

Температура на западе ночью 13-18°, днем 24-29°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории ожидается жаркая погода с температурой ночью 16-21°, на побережье Крыма до 25°, днем 28-33°, на юге и востоке местами 35°; без осадков, лишь днем в Крыму местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и области в субботу - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 16-21°, днем 28-33°, в Киеве ночью около 20°, днем 30-32°.

Сегодня температура воды в Черном море 20-24°, Азовском море 25-26°, в Днепре возле Киева 24°.