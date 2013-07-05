К финансированию экстренной медпомощи привлекут внебюджетные средства

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменения в статью 14 Закона Украины «Об экстренной медицинской помощи».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 18 июня.

Согласно внесенным в статью 14 Закона Украины «Об экстренной медицинской помощи», финансовое обеспечение системы экстренной медицинской помощи за счет бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

При этом для развития и улучшения материально-технической базы системы экстренной медицинской помощи могут привлекаться средства предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности и хозяйствования, а также добровольные пожертвования физических и юридических лиц, благотворительных организаций и объединений граждан, другие не запрещенные законодательством источники.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.