Как лечить ожоги от солнца

Сейчас, когда жару "разбавляет" ветерок, с солнцем переусердствовать особенно легко. И дальнейшее лечение ожогов может обернуться несколькими днями весьма существенного дискомфорта.

Но мы расскажем, как вылечить ожоги легко и быстро, к тому же - в домашних условиях и подручными средствами.

1. Приложите к ожогам прохладную хлопковую ткань, она охладит и облегчит боль.

2. В течение первого дня почаще принимайте прохладный душ или ванну.

3. Нанесите на ожог лосьон, лучше всего - с алоэ вера. Лосьон можно предварительно охладить в холодильнике.

4. Ожоги от солнца могут вызвать обезвоживание, поэтому пейти побольше воды.

5. Полежите в прохладном помещении, лучше всего - дома под кондиционером.

6. Заварите отвар ромашки, остудите до комнатной температуры и протирайте места ожогов.

Если в результате ожога на коже появились волдыри:

- Ни в коем случае не вскрывайте их самостоятельно, чтобы не занести инфекцию.

- Не заматывайте волдыри, дайте им возможность "дышать". Если одежда трется о них и вам это доставляет дискомфорт, лучше сделать свободную повязку.

- Если волдырь прорвался сам, очистите это место, высушите стерильной марлей, а затем обработайте мазью с антибиотиком. Не используйте йод или зеленку, это разъест рану и может замедлить процесс заживления.

lady.tochka.net