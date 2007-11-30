Виноград предотвращает появление опухолей

Ученые нашли новый способ замены полезного вещества ресвератола. Ранее его извлекали из красного вина. Именно этот компонент является самым полезным составляющим этого напитка. Однако исследователи нашли эффективную замену этому веществу. Найденное химическое соединение обладает более эффективным действием. Такого мнения придерживаются ученые из британо-американской фармацевтической компании Sirtis Pharmaceuticals.

Исследователи изучали множество соединений и установили, что вещество под названием SRT 1720 повышает чувствительность к инсулину. Таким образом, субстанция снижает уровень глюкозы в крови у мышей, страдающих сахарным диабетом и ожирением.

Ученые отметили, что данное вещество содержится в кожуре красного винограда. Именно поэтому красное вино является полезным напитком, если употреблять его умеренно. Напомним, этот алкогольный напиток снижает риск возникновения злокачественных опухолей и способствует эффективной работе сердечно-сосудистой системы.

Также ресвератол способен активировать фермент под названием SIRT. Это вещество играет важную роль в обмене веществ жиров и углеводов. Однако выводы врачей несколько настораживают. По их мнению, для достижения желаемого эффекта пациентам необходимо принимать огромное количество ресвератола. Стоит подчеркнуть, что суточная норма этого вещества должна составлять от двух до пяти граммов.

По словам исполнительного директора Sirtis Pharmaceuticals Кристофа Уэстфала выявленное вещество SRT1720 действует на организм животных также, как и низкокалорийная диета. Напомним, жесткое ограничение в пище способно увеличить продолжительность жизни круглых червей, крыс, собак, обезьян, а также, по мнению ученых, и человека.

На данный момент вышеназванная компания планирует провести первые испытания SRT1720 на добровольцах, которые больны сахарным диабетом II типа. Сотрудники компании уверены в положительных результатах экспериментов, которые вскоре должны начаться.

Однако многие ученые не разделяют оптимизм этих исследователей. По их мнению, специалисты взяли за модель слишком упрощенную схему низкокалорийной диеты.

"Их данные подтверждают, что активаторы SIRT1 воспроизводят некоторые эффекты низкокалорийной диеты, однако результаты другого недавнего исследования свидетельствуют о том, что само по себе пониженное потребление калорий действует на организм иначе, без участия этого фермента", – считает сотрудник департамента клеточной и молекулярной биологии Вашингтонского университета Мэтт Кэберлайн.

"По-прежнему не ясно, все ли благотворные эффекты ресвератола связаны с активацией SIRT1, и существуют ли иные механизмы действия этого вещества", – поддерживает коллегу директор Института старения Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна Нир Барзилаи.

utro.ua