Принят закон о расходах на интернатные учебные заведения
11:17, 05 июля 2013Страна
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Внесены изменения в ст.90
Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 90 Бюджетного кодекса Украины (относительно включения расходов на некоторые общеобразовательные учебные заведения в расходы бюджета Автономной Республики Крым и областных бюджетов).
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 329 народных депутатов из 354, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом включаются в определенный статьей 90 Бюджетного кодекса Украины перечень общеобразовательных учебных заведений, которые финансируются за счет расходов на образование бюджета Автономной Республики Крым и областных бюджетов и учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов, гимназии-интернаты, коллегиумы-интернаты и лицеи-интернаты.
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