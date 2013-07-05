Принят закон о расходах на интернатные учебные заведения

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 90 Бюджетного кодекса Украины (относительно включения расходов на некоторые общеобразовательные учебные заведения в расходы бюджета Автономной Республики Крым и областных бюджетов).

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 329 народных депутатов из 354, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом включаются в определенный статьей 90 Бюджетного кодекса Украины перечень общеобразовательных учебных заведений, которые финансируются за счет расходов на образование бюджета Автономной Республики Крым и областных бюджетов и учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов, гимназии-интернаты, коллегиумы-интернаты и лицеи-интернаты.