Похудение нужно сочетать со спортом
Полезно для организма
Многие девушки, начиная худеть, решают сбросить вес без помощи спорта. Действительно, добиться неплохих результатов можно только диетой. Но будет ли это полезно для организма и можно ли получить таким образом действительно гармоничную фигуру? Tochka.net уверена, что нет, и «на это у нас пять причин».
Первый минус похудения без спорта - необходимость очень сильного урезания рациона. На тренировке ты сжигаешь дополнительные калории, так что можно позволить себе съесть немного больше, чем неспортивные девушки, - и вес все равно будет снижаться. Без тренировок такого «запаса потраченных калорий» у тебя нет.
Сильное ограничение калорийности порождает второй минус - замедление обмена веществ. Как именно это происходит, мы уже писали в предыдущих текстах из серии «Диетический ликбез». Если не забывать про спорт, обмен веществ наоборот ускорится - это стандартная реакция организма на условия жизни, требующие большей активности.
В-третьих, без спорта при похудении кожа теряет упругость. Во время активных физических упражнений приплыв крови к коже активизируется - это помогает избежать обвисания.
Четвертый минус заключается в том, что на одной только диете некоторые части тела упорно отказываются худеть. У кого-то щеки не пропадают даже при маленьком весе, у кого-то живот остается на месте, у большинства девушек - не поддается внутренняя сторона бедра. Во время аэробных упражнений с акцентом на проблемную зону активный приток крови к ней помогает справиться с упрямой жировой прослойкой.
И последняя проблема похудения без спорта - отсутствие рельефа. Если ты мечтаешь выглядеть, как Кейт Мосс - кожа да кости - тогда достаточно ограничивать себя в еде. Если же хочется быть похожей на сочных спортивных красоток с небольшим рельефом мышц на животе - вперед в зал.