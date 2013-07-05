Похудение нужно сочетать со спортом

Многие девушки, начиная худеть, решают сбросить вес без помощи спорта. Действительно, добиться неплохих результатов можно только диетой. Но будет ли это полезно для организма и можно ли получить таким образом действительно гармоничную фигуру? Tochka.net уверена, что нет, и «на это у нас пять причин».

Первый минус похудения без спорта - необходимость очень сильного урезания рациона. На тренировке ты сжигаешь дополнительные калории, так что можно позволить себе съесть немного больше, чем неспортивные девушки, - и вес все равно будет снижаться. Без тренировок такого «запаса потраченных калорий» у тебя нет.

Сильное ограничение калорийности порождает второй минус - замедление обмена веществ. Как именно это происходит, мы уже писали в предыдущих текстах из серии «Диетический ликбез». Если не забывать про спорт, обмен веществ наоборот ускорится - это стандартная реакция организма на условия жизни, требующие большей активности.

В-третьих, без спорта при похудении кожа теряет упругость. Во время активных физических упражнений приплыв крови к коже активизируется - это помогает избежать обвисания.

Четвертый минус заключается в том, что на одной только диете некоторые части тела упорно отказываются худеть. У кого-то щеки не пропадают даже при маленьком весе, у кого-то живот остается на месте, у большинства девушек - не поддается внутренняя сторона бедра. Во время аэробных упражнений с акцентом на проблемную зону активный приток крови к ней помогает справиться с упрямой жировой прослойкой.

И последняя проблема похудения без спорта - отсутствие рельефа. Если ты мечтаешь выглядеть, как Кейт Мосс - кожа да кости - тогда достаточно ограничивать себя в еде. Если же хочется быть похожей на сочных спортивных красоток с небольшим рельефом мышц на животе - вперед в зал.

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