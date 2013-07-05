СКМ продает 100% Украинского аптечного холдинга

В компании СКМ больше не считают аптечный бизнес одним из приоритетных.

Как стало известно КоммерсантЪ-Украина, группа достигла принципиальной договоренности о продаже 100% принадлежащего ей Украинского аптечного холдинга.

Покупатель актива и его стоимость не раскрываются, но в СКМ отмечают, что получили выгодное предложение.

"Решение стало результатом переговоров с различными игроками украинского рынка торговли медикаментами",— заявил изданию источник.

Тем временем, в опрошенных КоммерсантЪ-Украина компаниях, среди которых Euroventures Ukraine (владеет сетью аптек "Виталюкс"), сети аптек "Доброго дня", TAS Group (аптечная сеть ТАС), а также на фармпредприятиях "Фармак" и "Дарница" "Ъ" сообщили, что не покупали УАХ.

В компании "Артериум" бизнесмена Константина Жеваго отвечать отказались, пообещав предоставить информацию сегодня утром.

Как объяснили в СКМ, причиной продажи УАХ стало то, что развитие данного направления перестало быть приоритетным для компании.

"Сейчас украинский рынок торговли медикаментами находится в таком состоянии, что для дальнейшего успешного развития этот бизнес должен быть профильным,— заявили в пресс-службе компании.— Это просто невозможно в силу масштаба группы СКМ и обширных инвестиционных программ развития в ряде направлений бизнеса компании. Поэтому, получив интересное, с нашей точки зрения, предложение, мы решили выйти из данного бизнеса".

Глава аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин считает, что, исходя из рыночной стоимости аналогичных аптечных сетей в России, например сети "36,6", цена сделки могла составить 320-350 млн грн.

Так, УАХ последние три года рос очень активно. В 2011 году сеть увеличилась на 106 фармамаркетов, аптек и аптечных пунктов, в прошлом году — еще на 18. Сейчас холдинг насчитывает свыше 160 фармамаркетов, аптек и аптечных пунктов, в которых в минувшем году было обслужено более 12,5 млн покупателей. Выручка компании в 2011 году выросла на 19,6%, до 550 млн грн.

После приобретения в 2012 году дистрибуторской компании "А`СТА" консолидированная выручка холдинга увеличилась на 50,2%, до 826 млн грн.