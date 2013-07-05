Принято изменения к закону о социальной помощи детям-инвалидам

Верховная Рада Украины поддержала правительственный проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам" (относительно надбавки на уход).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 327 народных депутатов из 358, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в статью 3 Закона Украины “О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам”.

Так, часть третья изложена в редакции, согласно которой надбавка на уход за ребенком-инвалидом подгруппы А устанавливается в размере: на ребенка-инвалида подгруппы А в возрасте до 6 лет - прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет; на ребенка-инвалида подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет - прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет”.

В то же время, после части третьей закон дополняется новой частью, которая определяет, что надбавка на уход за вторым ребенком-инвалидом устанавливается в размере: на ребенка-инвалида в возрасте до 6 лет - 50 процентов прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет; на ребенка-инвалида в возрасте от 6 до 18 лет - 50 процентов прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Данный Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.