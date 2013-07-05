Правительство работает над повышением безопасности на дорогах

Правительство разрабатывает программу повышения безопасности на автомобильных дорогах и уменьшения количества ДТП.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с принцем Майклом Кентским, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

«Мы сейчас разрабатываем серьезную программу обеспечения безопасности на автодорогах, и мы будем благодарны вам за предоставление материалов по этому вопросу», - сказал Николай Азаров.

В свою очередь, принц Майкл Кентский подчеркнул, что по информации особой комиссии, членом которой он является, которая создана при ООН, больше всего людей в мире погибает от СПИДа, тифа и в результате дорожно-транспортных происшествий.

«И мы в рамках этой комиссии поставили чрезвычайно амбициозную задачу - с 2010 по 2020 год вдвое сократить количество ДТП, которые приводят к смерти или тяжелым травмам для пострадавших. Конечно, смерти или тяжелые травмы в результате ДТП - это очень большое горе для семей пострадавших и друзей, но и с экономической точки зрения это также весьма серьезная проблема. Мы в Великобритании посчитали, что такое каждое дорожно-транспортное происшествие обходится бюджету в миллион долларов, потому что это и оплата за услуги больниц, оплата страховых полисов, оплата услуг адвокатов, полиции и тому подобное», - сказал принц Майкл Кентский.

В то же время он пообещал, что все материалы, которые есть у особой комиссии, будут направлены украинскому правительству.