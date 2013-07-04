В парламентской следственной комиссии жалуются на Минздрав

Представители Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов нарушения законодательства Украины при осуществлении государственных закупок, неэффективного использования государственных средств и злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц Министерства здравоохранения Украины, других государственных предприятий, учреждений и организаций в сфере здравоохранения и фармацевтической отрасли жалуются, что представители Минздрава с ними не сотрудничают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители ВСК сказали во время брифинга в парламенте.

Председатель ВСК, народный депутат от “Батькивщины” Анатолий Дирив отметил, что в Минздраве происходит огромное количество злоупотреблений, в частности, непрозрачных государственных закупок, что приводит к растрате бюджетных средств, а также “проваливаются” целевые программы министерства.

Дирив отметил, что Минздрав в то же время не хочет сотрудничать с ВСК. “На сегодняшний момент ни одного представителя Министерства здравоохранения на временной следственной комиссии еще не было”, - сказал он и добавил, что ВСК получает “промежуточные ответы” из Минздрава с “отписками” о том, что у них много работы и отвлекаться они не могут.

Соответственно, сообщил он, ВСК приняла решение одно из следующих заседаний провести непосредственно в Минздраве с участием министра здравоохранения.

Как отметил в свою очередь член ВСК, народный депутат от “Батькивщины” Павел Петренко, если Минздрав не образумится, в частности, в контексте работы в ВСК, они будут вынуждены направить соответствующие рекомендации парламента и правительства относительно руководителей министерства.

Петренко также добавил, что на сегодняшний день возбуждено более 100 уголовных производств по фактам злоупотреблений в сфере здравоохранения, в частности, о присвоении и растрате госимущества, нецелевом использовании средств, злоупотреблениях властью, служебном подлоге, взятках, незаконном обогащении и обращении фальсифицированных лекарственных средств.