В парламентской следственной комиссии жалуются на Минздрав
Министерство не сотрудничает
Представители Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов нарушения законодательства Украины при осуществлении государственных закупок, неэффективного использования государственных средств и злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц Министерства здравоохранения Украины, других государственных предприятий, учреждений и организаций в сфере здравоохранения и фармацевтической отрасли жалуются, что представители Минздрава с ними не сотрудничают.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители ВСК сказали во время брифинга в парламенте.
Председатель ВСК, народный депутат от “Батькивщины” Анатолий Дирив отметил, что в Минздраве происходит огромное количество злоупотреблений, в частности, непрозрачных государственных закупок, что приводит к растрате бюджетных средств, а также “проваливаются” целевые программы министерства.
Дирив отметил, что Минздрав в то же время не хочет сотрудничать с ВСК. “На сегодняшний момент ни одного представителя Министерства здравоохранения на временной следственной комиссии еще не было”, - сказал он и добавил, что ВСК получает “промежуточные ответы” из Минздрава с “отписками” о том, что у них много работы и отвлекаться они не могут.
Соответственно, сообщил он, ВСК приняла решение одно из следующих заседаний провести непосредственно в Минздраве с участием министра здравоохранения.
Как отметил в свою очередь член ВСК, народный депутат от “Батькивщины” Павел Петренко, если Минздрав не образумится, в частности, в контексте работы в ВСК, они будут вынуждены направить соответствующие рекомендации парламента и правительства относительно руководителей министерства.
Петренко также добавил, что на сегодняшний день возбуждено более 100 уголовных производств по фактам злоупотреблений в сфере здравоохранения, в частности, о присвоении и растрате госимущества, нецелевом использовании средств, злоупотреблениях властью, служебном подлоге, взятках, незаконном обогащении и обращении фальсифицированных лекарственных средств.