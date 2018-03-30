Украина направляет усилия на профилактику ВИЧ-инфекции/СПИДа

Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИДа стало мировой социальной проблемой и требует консолидации усилий медицины, общественности и каждого человека в частности. Неожиданное проявление ВИЧ-инфекции в начале 80-х годов XX в. заставил человечество вступить в новую эру - эру СПИДа. В истории есть много примеров эпидемий трудных болезней, которые поборола медицина, однако синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД) - уникальное явление. Всем известно, что недуг может поразить любого, но его можно избежать. Тем не менее с каждым годом вирус продолжает поражать все больше людей во всех странах.

В Украине для противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа консолидирована работа государственных, международных и общественных организаций. В составе Минздрава Украины работает Комитет по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и другим социально опасным болезням как правительственный орган государственного управления.

Соответственно перечню утвержденных мероприятий и объема финансирования реализовывается пятая Национальная программа обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, помощи и лечения ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2004-2008 годы (далее - Национальная программа). Изменения в действующей Национальной программе (утвержденные Постановлением КМУ от 08.11.2007) направляют комплекс мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа на рабочих местах, учебных заведениях и социальной защиты работников, в том числе людей, которые живут с ВИЧ/СПИДом.

В этом году в Украине впервые за годы эпидемии ВИЧ/СПИДа число зарегистрированных больных СПИДом уменьшилось в сопоставимые с аналогичным периодом 2006 г. (по данным 10 месяцев). Также наблюдается снижение показателя заболеваемости СПИДом из расчета на 100 тыс. население. За период 2003-2006 гг. снижаются темпы прироста показателя общей смертности от СПИДа.

Благодаря реализации Программы профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (с 2001 г. в рамках Национальной программы) втрое, до 7-10 %, уменьшилось число детей с врожденной ВИЧ-инфекцией. Программа разрешила осуществлять двукратное тестирование всех беременных, проведение медикаментозной профилактики во время беременности и родов, обеспечить новорожденных молочными смесями.

С целью обеспечения эффективности диагностики и лечение заболевание все центры борьбы со СПИДом обеспеченные качественными тест-системами и медикаментами. В системе Службы крови Украины вся донорская кровь проходит обязательное тестирование на ВИЧ-инфекцию, что приостановило случаи ВИЧ-инфицирования через кровь.

"В проекте бюджета на 2008 год на Национальную программу МЗ предусмотрено 204 млн. гривен. Кроме того, будут выделены средства другим министерствам, которые сотрудничают в борьбе с этой эпидемией, а именно Минобразования, МВД, Департамента по выполнению наказаний и т.п.. То есть консолидированный бюджет будет больше, а если сосчитать еще и средство местных бюджетов на преодоление СПИДа, то эта цифра будет приближаться до 1 млрд. гривен. Это серьезная государственная поддержка"- сказал заместитель министра здравоохранения Валерий Івасюк.

Распространение ВИЧ-инфекции все еще связан с социальными факторами - развитием инъекционной наркомании, высоким уровнем инфицирования среди женщин секс-бизнеса, в местах лишения свободы. Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных относится к вековой группе 20-39 лет, постоянно также возрастает количество подростков 15-17 лет. Однако, удельный вес ВИЧ-инфицированных жителей городов немного уменьшилось в 2006 г. в сравнении с 2005 г. - с 82,9 % до 79,5 %. однако жителей сел увеличилась - с 17,1 до 20,5 %. Неблагополучная ситуация отмечается в областях центральной Украины и г. Севастополе. Низкий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией остается в западном регионе (Закарпатская, Ивано-Франковска, Тернопольская, Черновицкая).

Наблюдается возрастание распространения ВИЧ среди женщин фертильного периода, в том числе беременных, а от так - роста числа детей, родившихся от них. Вирус все большее поражает людей, которые не входят в группы риска.

Поддержка людей, ставших ВИЧ-инфицированными, предупреждение новых заболеваний и пропагандирование здорового образа жизни - основные средства предотвращение распространения инфекции. Мало людей в нашей стране, даже ВИЧ-положительных, знают о том, что необходимо делать, чтобы ВИЧ не перешел в СПИД.

Болезнь, которая прежде всего вытекает из поведения, заставляет любого возвратиться к вечным ценностям - человечности, мудрости и ответственности относительно жизни своей и тех, кто прийдет после нас. Поэтому для решением сложной глобальной проблемы преодоления ВИЧ/СПИДа важное значение имеет также мобилизация населения и общин.

Необходимо внедрение широкой и качественной просветительно-пропагандистской кампании, как одного из важнейших компонентов первичной профилактики - предотвращение инфицирования ВИЧ, формирование толерантного отношения к людям, которые живут с ВИЧ/СПИДом, понимание и поддержки всего спектра действий общества в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа.

Именно на уровне семей при поддержке общественных групп и СМИ можно реально помочь людям снизить степень поражения ВИЧ-инфекцией. Этот основной вопрос профилактики угрозы эпидемии. Обязанность любого - воспринять эту сложную проблему общества как свою личную.

Информация:

- В Украине состоянием на 1.11.07, официально зарегистрирован 119 107 ВИЧ-положительных граждан Украины (1987-2007 года регистрации). Число больных СПИДом составляет 21 594 , умерших от СПИДа 12 016 .

Диагноз ВИЧ-инфекции подтвержден почти в 1400 детей, еще свыше 5 тысяч детей находятся под наблюдением до 18 мес. жизнь.

- За время эпидемии от ВИЧ-инфицированных беременных родилось большее 10 тыс. детей.

- Заболеваемость СПИДом выросла с 2,8 (2002 г.) до 10,1 (2006 г.) на 100 тыс. население. Высокие уровни заболеваемости СПИДом отмечены в Днепропетровской - 30,6, Донецкой - 29,0 областях, г. Севастополь - 28,7, Николаевской - 17,6, Одесской - 10,5 и Черкасской областях - 10,3 на 100 тыс. населения.

- За 10 месяцев 2007 г. число официально зарегистрированных больных СПИДом уменьшилось в сопоставимые с аналогичным периодом 2006 г. - 3 743 и 3 919 соответственно. Наблюдается снижение показателя заболеваемости СПИДом за 10 месяцев 2007 г. (с расчета в год) в сопоставлении с 2006 годом - с 10,1 до 9,6 на 100 тыс. население.

- За период 2003-2006 гг. состоялось снижение темпа прироста показателя общей смертности от СПИДа (+ 56 % в 2003 г., + 41 % в 2004 г., + 21 % в 2005 г., + 11 % в 2006 г.).

- За 10 мес. 2007 г. показатель смертности от СПИДа остался без перемен - 5,2 на 100 тыс. населения, и нет темпа прироста, который свидетельствует о положительном влиянии внедрения антиретровирусной терапии в Украине.

- Основной причиной смерти 60% больных СПИДом является туберкулез, что указывает на новую проблему СПИД-ассоциированного туберкулеза.

- Специфическим антиретровірусним лечением состоянием на 01.10.2007 г. обеспечено 6756 лиц , в том числе за счет бюджетного средства 1835 лиц , что составляет 27% от всех ВИЧ-инфицированных, кто получает АРТ, и 10% от расчетного количества тех ВИЧ-инфицированных, кому она нужна.

Введение антиретровирусной терапии (АРТ) дает возможность лечения ВИЧ, перевести болезнь в хроническое состояние, и десятилетиями поддерживать жизнь больного. Но эффективность такого лечения зависит от срока выявления болезни. На ранних стадиях болезни АРТ разрешает продолжить жизнь в 97% случаев.

- Препараты для профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку получили 5 854 ВИЧ-инфицированных беременных и 6 472 родившихся от них детей (за время реализации программы с 2001 г.).

Минздрав