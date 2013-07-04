Завтра в Украине до +35

Завтра, 5 июля, в западных областях Украины ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 14-19°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На остальной территории сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 17-22°, днем 27-32°, на востоке до 34°.

Ветер в Украине будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и области осадков не ожидается. Температура в Киевской области ночью 17-22°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

4 июля температура воды в Черном и Азовском морях составляет 21-25°, в Днепре возле Киева 23°.