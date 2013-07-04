Завтра в Украине до +35
15:08, 04 июля 2013Страна
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Дожди только на западе
Завтра, 5 июля, в западных областях Украины ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 14-19°.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
На остальной территории сохранится сухая жаркая погода с температурой ночью 17-22°, днем 27-32°, на востоке до 34°.
Ветер в Украине будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с.
В Киеве и области осадков не ожидается. Температура в Киевской области ночью 17-22°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 30-32°.
4 июля температура воды в Черном и Азовском морях составляет 21-25°, в Днепре возле Киева 23°.
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