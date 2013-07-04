Фальсифицированных лекарств на фармрынке Украины до 5%

Фальсифицированные лекарственные препараты составляют от 1 до 5% объема украинского фармацевтического рынка, сообщил УНИАН генеральный директор фармацевтической фирмы «Дарница» Глеб Загорий в ходе презентации автоматизированной системы отслеживания оборота лекарственных средств.

Он отметил, что вопреки общему мнению, что подделывают чаще всего дорогие препараты, на украинском рынке фальсифицируются преимущественно лекарства массового потребления.

«Если кому-то кажется, что фальсифицируются только дорогие препараты, то это не так. По нашим оценкам, больше подделывают массовые препараты, а они преимущественно отечественные», - сообщил гендиректор фирмы «Дарница».

Загорий также рассказал, что их компания в рамках пилотного проекта отслеживания лекарственных препаратов уже купила оборудование для нанесения штрих-кодов, но в будущем планирует приобретать еще. По его оценкам, оборудование стоит в среднем 50-60 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, внедрение до 2017 года автоматизированной системы отслеживания лекарственных средств в Украине не приведет к подорожанию лекарств. В то же время, система разработана на основе опыта стран Европейского Союза, что поможет наладить более оперативное сотрудничество с производителями лекарств и аптеками стран ЕС.