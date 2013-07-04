В Украине до конца года будет открыто 7 перинатальных центров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, об этом проинформировала на брифинге начальник управления охраны материнства, детства и санаторного обеспечения Департамента реформ и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Алена Терещенко.

“На сегодняшний день в рамках Национального проекта “ Новая жизнь — новое качество охраны материнства и детства” в Украине открыто десять перинатальных центров”, - сказала она.

“На очереди открытие центров в Луганской и Запорожской областях. В этом году в проект включены Ивано-Франковская, Черновицкая, Черкасская, Киевская и Херсонская области. А до конца 2014 года в каждой области будет создано по одному перинатальному центру”, - прибавила Терещенко.

Национальный проект “Новая жизнь — новое качество охраны материнства и детства” уже три года реализуется в Украине, напомнили в Минздраве.

“Финансирование Национального проекта происходит из трех источников: из государственного бюджета в 2013 году выделен 341 млн грн, из местных бюджетов (эта доля финансирования составляет 20-30% от общих расходов в каждом регионе) и с привлечением средств частного сектора”, - рассказала представитель Минздрава Украины.

По ее словам, новинкой для системы перинатальных центров является создание замкнутого цикла предоставления помощи. То есть в одном учреждении здравоохранения помощь оказывается женщинам с высоким и средним риском для беременности, будущим матерям и новорожденным детям.

По словам представителя Минздрава, в результате внедрения проекта были стабилизированы два основных индикативных показателя: материнских потерь (4,6 на 100 тыс. рожденных живыми) и потерь детей первого года жизни (7,6 на 1000 рожденных живыми). Первый показатель выше, чем в Евросоюзе, второй — отвечает уровню ЕС.