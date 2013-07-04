15 лучших лекарственных растений Украины

Лекарственные растения использовали с древних времен. Наши предки активно пользовались лекарственными растениями и обладали весьма обширными знаниями об их свойствах.

Китай считается родиной лечения лекарственными растениями. Нам известны случаи, относящиеся к 500 г. д.н.э., но, вполне возможно, это практиковалось и ранее. Также к помощи лекарственных растений прибегали древние вавилоняни, египтяне, евреи и ассирийцы, ну и, конечно же, греки. В те времена активно использовались такие лекарственные растения как опий, конопля, алоэ, кассии и болиголов - больше наркотические, чем традиционно лекарственные.

Позднее, в средние века, практика траволечения была на время забыта, поскольку церковь считала это колдовством. Но в эпоху Возрождени вновь начался период энциклопедистов и травников. Но тогда о свойствах лекарственных растений судили в основном по их внешнему виду: например, растения с листьями в форме сердца эффективны для сердечных болезней. Многие современные названия лекарственных растений обязаны своим происхождением этим суевериям.

Медицинская ценность лекарственного растения обусловлена наличием в его тканях определенных химические вещества или веществ, которые производят физиологическое действие на организм. Наиболее важными являются алкалоиды, соединения углерода, водорода, кислорода и азота, гликозиды, эфирные масла, жирные масла, слизи, дубильные вещества и смолы. Некоторые из них являются мощными ядами так что данный препарат и его использование должны тщательно контролироваться врачами.

Что же касается наших широт, то наиболее эффективными лекарственными растениями считаются (в алфавитном порядке):

- Авран лекарственный

- Белладонна

- Вербена лекарственная

- Зверобой обыкновенный

- Каланхое перистое

- Лабазник шестилепестный

- Мать-и-мачеха

- Пастушья сумка

- Ромашка лекарственная

- Скополия карниолийская

- Толокнянка обыкновенная

- Укроп душистый

- Фиалка трехцветная

- Цикорий обыкновенный

- Чистотел большой

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