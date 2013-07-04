15 лучших лекарственных растений Украины
Использовали с древних времен
Лекарственные растения использовали с древних времен. Наши предки активно пользовались лекарственными растениями и обладали весьма обширными знаниями об их свойствах.
Китай считается родиной лечения лекарственными растениями. Нам известны случаи, относящиеся к 500 г. д.н.э., но, вполне возможно, это практиковалось и ранее. Также к помощи лекарственных растений прибегали древние вавилоняни, египтяне, евреи и ассирийцы, ну и, конечно же, греки. В те времена активно использовались такие лекарственные растения как опий, конопля, алоэ, кассии и болиголов - больше наркотические, чем традиционно лекарственные.
Позднее, в средние века, практика траволечения была на время забыта, поскольку церковь считала это колдовством. Но в эпоху Возрождени вновь начался период энциклопедистов и травников. Но тогда о свойствах лекарственных растений судили в основном по их внешнему виду: например, растения с листьями в форме сердца эффективны для сердечных болезней. Многие современные названия лекарственных растений обязаны своим происхождением этим суевериям.
Медицинская ценность лекарственного растения обусловлена наличием в его тканях определенных химические вещества или веществ, которые производят физиологическое действие на организм. Наиболее важными являются алкалоиды, соединения углерода, водорода, кислорода и азота, гликозиды, эфирные масла, жирные масла, слизи, дубильные вещества и смолы. Некоторые из них являются мощными ядами так что данный препарат и его использование должны тщательно контролироваться врачами.
Что же касается наших широт, то наиболее эффективными лекарственными растениями считаются (в алфавитном порядке):
- Авран лекарственный
- Белладонна
- Вербена лекарственная
- Зверобой обыкновенный
- Каланхое перистое
- Лабазник шестилепестный
- Мать-и-мачеха
- Пастушья сумка
- Ромашка лекарственная
- Скополия карниолийская
- Толокнянка обыкновенная
- Укроп душистый
- Фиалка трехцветная
- Цикорий обыкновенный
- Чистотел большой