В Мариуполе открыли пляж для инвалидов

В Мариуполе Донецкой области открыли единственный в стране пляж для инвалидов, которому нет пока аналогов в Украине.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, теперь люди с нарушениями опорно-двигательной системы могут не просто отдыхать у воды, но и купаться в море.

Так, в рамках реализации проекта социального партнерства между городом Мариуполем и ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» выполнены работы по обустройству целого пляжного комплекса, который и презентовали сегодня, 3 июля.

Инфраструктура пляжа включает в себя удобные бетонные дорожки, две площадки для отдыха, специально оборудованную раздевалку, душевую кабину, лежаки с навесом и подъезд к морю на смотровую площадку. Кроме того, специалисты позаботились и о том, чтобы инвалиды при желании могли сойти в море – для этого была смонтирована специальная плита с поручнями. Помогать инвалидам будут работники аварийно-спасательной службы городского совета, которые дежурят на пляже.

Финансирование работ на этом социальном объекте полностью взял на себя меткомбинат «Азовсталь». Предприятие выделило 300 тыс гривен и в краткие сроки оборудовало место, где смогут отдыхать не только инвалиды, но и пожилые горожане.

По словам председателя общественного совета при Донецкой облгосадминистрации, руководителя ассоциации инвалидов «Фемида» Владимира Землянкина, «благодаря совместным действиям социально ориентированной власти и социально ответственного бизнеса более полутора тысяч мариупольских инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы теперь смогут полноценно оздоравливаться на побережье».