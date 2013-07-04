Минздрав контролирует использование лекарств для онкобольных

Министерство здравоохранения постоянно контролирует рациональное и целевое использования лекарственных средств, которые закуплены за средства госбюджета для лечения онкологических больных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом министр здравоохранения Раиса Богатырёва заявила на встрече с представителями пациентских организаций БФ “Совещательный совет сообществ по вопросам доступа к лечению в Украине”(ЮКАБ).

“Проблема онкозаболеваемости и смертности от онкопатологии остро стоит во всем мире. К сожалению, Украина относится к тем странам, где существует большая распространенность этой болезни. Поэтому, с одной стороны, Минздрав Украины постоянно совершенствует механизм закупки за государственные средства лекарственных средств, необходимых для лечения людей больных раком, проводя открытые и прозрачные конкурсные торги. А с другой — заботится об усилении контроля за рациональным и целевым использованием лекарственных средств для лечения онкологических больных, закупленных в централизованном порядке за средства госбюджета", - отметила министр.

Во время встречи речь также шла и о проблеме прозрачности хранения, распределения и списания препаратов химиотерапии во избежание возможных злоупотреблений со стороны персонала медицинских заведений. Министр отметила, что этот вопрос находится у нее на особом контроле.

Богатырёва также напомнила о подписанном ею приказе, который требует от органов здравоохранения на местах контролировать распределение препаратов, которые закуплены для лечения больных онкологической патологией, и отчитываться об этом перед обществом. Документом также предусмотрены публичные отчеты относительно потребности, состояния обеспеченности, имеющихся остатков лекарственных средств, которые закупаются за средства государственного бюджета, а также перечня заведений здравоохранения соответствующего региона, которые являются конечным получателем в разрезе государственных программ и централизованных мероприятий.

Министр также выразила обеспокоенность тем, что в некоторых медицинских учреждениях медики или другие работники советуют больным покупать за собственные средства медицинские препараты. Она посоветовала в таких случаях обращаться в правоохранительные органы.