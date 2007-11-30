Большинство зимних проблем можно решить, изменив питание

Зимой мы страдаем от частых простуд, недосыпания, кислородного голодания, проблем с настроением. Почему? Потому что едим «по-летнему»

Большинство зимних проблем можно решить, изменив систему питания, тогда не страшны ни холод, ни болезни. Только следите за тем, чтобы ваша ежедневная потребительская корзина весила не менее 2000 килокалорий, — ведь снижение калорийности рациона ослабляет иммунную защиту организма. Не говоря уже о том, что недоедание в сочетании с холодом губительно для внешности. Также зимой лучше не придерживаться ни «белковых», ни «углеводных» диет — в холода организму нужно всё.

Бульон от болезней

Помогает отражать атаки вредоносных микробов аминокислота цистеин. Она делает слизистые оболочки непроницаемыми для возбудителей заболеваний. Максимальное количество цистеина содержится в рыбе, соевых продуктах, злаках, сыре, твороге, мясе птицы.

На завтрак нужно съедать хотя бы один кисломолочный продукт — кефир, простоквашу, ряженку или йогурт. В их закваске участвуют бактерии, повышающие местный иммунитет слизистой оболочки желудка и кишечника.

В идеале каждый приём пищи должен начинаться и заканчиваться витаминной добавкой. Чтобы пополнить запасы витамина С, который помогает организму восстановиться после болезней, нужно подружиться с квашеной капустой, полюбить отвар шиповника или чай с лимоном.

Для профилактики и лечения простуды врачи рекомендуют куриный бульон — он ускоряет восстановительные процессы в организме, снимает воспаление в горле и смягчает кашель. Богатое белком нежирное мясо обеспечит быстрое восстановление иммунных клеток.

Однако помните — иммунную систему нельзя подстегнуть только одним витамином. Врачи-диетологи рекомендуют в холодное время года налегать на фрукты-овощи жёлтого и оранжевого цветов — апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны, тыкву, варёную морковь и др. Они содержат «противовирусные» витамины А, Е, С, а также особые вещества — биофлавоноиды, способствующие их усвоению.

Овсянка, сэр!

Зимой мы нуждаемся в дополнительной порции витаминов и микроэлементов. В оптимальном и наиболее сбалансированном соотношении они находятся в овсяной каше.

Овсяная каша по питательной ценности максимально приближена к грудному молоку. В ней есть витамины А, Е, В1, В2, В6, аминокислоты, а содержащийся в овсянке биотин хорошо излечивает сухость и шелушение кожи, выпадение волос. Это позволяет принимать овсянку даже наружно — в виде масок для лица.

Витаминами красоты диетологи считают витамины группы В. Если их не хватает, появляются красные шелушащиеся пятна на лице, трещинки в углах губ, а волосы и ногти становятся слабыми и ломкими. Главный источник витамина В — постное мясо, печень и хлеб грубого помола.

Бананы для счастья

Зимой, когда дни всё короче, нам не хватает серотонина — «гормона счастья». Для его выработки обязательно нужен свет, поэтому уровень серотонина в организме неизменно падает в холодное время года. Помочь от зимней депрессии могут бананы и шоколад. К природным антидепрессантам относятся и жирные кислоты, которыми богаты жирная рыба, семечки, оливковое масло. Эмоциональный подъём вызывает также селен. Высоким содержанием этого микроэлемента могут похвастать орехи, морская рыба, красное мясо, печень.

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