Работа в ночную смену может спровоцировать рак

Исследовательская структура Всемирной организации здравоохранения в декабре объявит о включении работы в ночную смену в список вероятных канцерогенов - факторов, которые приводят к раковым заболеваниям.

Ожидается также, что сразу после объявления ВОЗ ночную смену в список вероятных канцерогенов включит также Американское общество по борьбе с раком.

Решение включить работу в ночную смену в список вероятных причин, способных вызывать рак, приняла специализированная структура ВОЗ - Международное агентство по исследованиям в области рака, которое опирается на данные научных исследований.

Исследования показали, что статистически случаи заболевания раком груди у женщин и раком простаты у мужчин выше среди людей, работающих в ночную смену.

Точного объяснения этому нет, но, согласно одной из гипотез, нарушение природных суточных ритмов - смены дня и ночи - может вызвать нарушения, повышающие в свою очередь риски заболевания раком.

Исследование будет опубликовано в декабре, и его результаты могут иметь далеко идущие последствия для миллионов людей во всем мире, так как только в государствах с развитой экономикой до 20% работоспособного населения трудятся в ночную смену.

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