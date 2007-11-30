В сезон простудных заболеваний откажитесь от сладостей

11:21, 30 ноября 2007
Страна
1

В сезон простудных заболеваний лучше отказаться от сладостей, чтобы снизить риск заболевания гриппом, советуют “Факты”.

Так как продукты, в которых содержатся высокорафинированные углеводы лишь способствуют развитию вируса в организме.

В то же время лучше употреблять овощи в любом виде, фрукты, а также сухофрукты, говорят врачи. А еще обязательно включить в рацион чеснок, лук и цитрусовые, богатые витамином С.

ICTV

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter