В сезон простудных заболеваний откажитесь от сладостей

В сезон простудных заболеваний лучше отказаться от сладостей, чтобы снизить риск заболевания гриппом, советуют “Факты”.

Так как продукты, в которых содержатся высокорафинированные углеводы лишь способствуют развитию вируса в организме.

В то же время лучше употреблять овощи в любом виде, фрукты, а также сухофрукты, говорят врачи. А еще обязательно включить в рацион чеснок, лук и цитрусовые, богатые витамином С.

ICTV