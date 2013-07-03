Нардепы не поддержали рекомендации про оздоровление детей

Верховная Рада Украины не поддержала проект Постановления относительно Рекомендаций парламентских слушаний по вопросам оздоровления и отдыха детей и молодежи.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали лишь 220 народных депутатов из 385 зарегистрированных в сессионном зале.

Участники парламентских слушаний по вопросам оздоровления и отдыха детей и молодежи, которые состоялись 3 апреля, отмечают, что реализация права ребенка на оздоровление и отдых является одним из весомых направлений обеспечения всестороннего развития ребенка, его социальной защиты.

Так, участники слушаний рекомендуют Кабинету министров Украины, в частности, разработать и утвердить государственную целевую социальную программу оздоровления и отдыха детей и развития сети детских оздоровительных заведений на период до 2017 года, предусмотрев финансирование в полном объеме мероприятий, предусмотренных программой, прежде всего направленных на развитие сети детских заведений оздоровления и отдыха, в том числе на создание четырех круглогодичных детских центров в Автономной Республике Крым, Львовской, Николаевской и Харьковской областях.

Верховному Совету Автономной Республики Крым, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским советам, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям, городским, районным, поселковым и сельским советам, в частности, рекомендуется, соответственно: предусматривать в местных бюджетах средства для оздоровления и отдыха детей школьного возраста, обеспечивая уровень охвата услугами оздоровления и отдыха: детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, – 100%; детей-инвалидов – не менее 45%; детей из многодетных и малообеспеченных семей – не менее 75%; талантливых и одаренных детей – победителей международных, всеукраинских, областных, городских, районных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад, отличников учебы, лидеров детских общественных организаций; детских творческих коллективов и спортивных команд – не менее 12% общего количества оздоровленных детей школьного возраста.

Кроме того, Генеральная прокуратура Украины должна усилить прокурорский надзор за соблюдением законов в сфере организации и проведения оздоровления и отдыха детей, а Фонд социального страхования по временной потере работоспособности, в частности, должен увеличить финансирование на приобретение путевок в детские заведения оздоровления на приобретение путевок за полную стоимость с последующей выдачей их застрахованным лицам с частичной оплатой в размере 10% при сохранении частичного финансирования детских заведений оздоровления и отдыха.

В соответствии с постановлением, Кабинет министров Украины до 1 января 2014 года должен был проинформировать Верховную Раду Украины о состоянии реализации Рекомендаций парламентских слушаний по вопросам оздоровления и отдыха детей и молодежи.