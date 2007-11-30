1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

Украина в 2008 году увеличит финансирование расходов на преодоление распространения ВИЧ/СПИД до 1 млрд. грн.

Такое мнение выразил заместитель министра здравоохранения Украины Валерий ИВАСЮК на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы заложили в проект бюджета на 2008 год 204 млн. грн. Это бюджет Национальной программы, распорядителем которой является Министерство здравоохранения», - сказал В.ИВАСЮК.

По его словам, этот объем финансирования не включает средства, которые выделяются в этой сфере для Министерства образования и науки, Министерства внутренних дел, Департамента по вопросам исполнения наказаний и других министерств, являющихся партнерами в процессе преодоления эпидемии ВИЧ/СПИД.

«Консолидированные расходы будут, конечно, существенно выше. С учетом расходов местных бюджетов эта цифра, я думаю, будет приближаться к 1 млрд. грн.», - предположил он.

В.ИВАСЮК считает, что главным вопросом является эффективное использование средств, предусмотренных на преодоление проблемы распространения ВИЧ/СПИД в Украине.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году объем государственного финансирования проблемы профилактики и лечения ВИЧ/СПИД через Министерство здравоохранения составляет 125 млн. грн.

В Украине в январе-октябре 2007 года официально зарегистрировано 14 тысяч 480 новых ВИЧ-инфекцированных, в том числе 14 тысяч 462 граждан Украины и 18 иностранцев.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В частности, в октябре 2007 года официально зарегистрировано 1 тысяча 563 новых случая ВИЧ-инфекции, в том числе – 325 – среди детей до 14 лет.

На протяжении января-октября 2007 года 2 тысячи 33 человека умерли от СПИДа, в том числе 15 детей до 14 лет. В октябре 2007 года от СПИДа умерли 194 человека.

По данным Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, сейчас в Украине общее количество ВИЧ-позитивных составляет около 400 тысяч человек.