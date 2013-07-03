Депутаты хотят упростить наказание для аптек, нарушающих закон

Народные депутаты Андрей Шипко, Инна Богословская, Владимир Дудка и Владислав Лукьянов (все – Партия регионов) предлагают Верховной Раде внести изменения в действующее законодательство Украины, согласно которым в случае нарушения лицензионных условий санкции будут применяться не ко всей аптечной сети, а к конкретной аптеке или аптечному пункту.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте (№2405а) относительно усовершенствования лицензирования торговли лекарственными средствами, которым предлагается внести изменения в законы Украины "О лекарственных средствах" и "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности".

В законопроекте депутаты предлагают исключать аптеку или аптечный пункт из лицензионного реестра в случае нарушений лицензионных условий, при этом не лишая всю аптечную сеть лицензии.

"Таким образом, в отношении субъекта хозяйствования нарушается принцип пропорциональности нарушения и наказания, а в отношении граждан Украины - создается угроза своевременному и бесперебойному обеспечению их лекарственными средствами", - говорится в тексте документа.

Напомним, действующее законодательство предусматривает, что в случае нарушения лицензионных условий отдельной аптекой или отдельным аптечным пунктом санкции применяются не только к указанному подразделению, но и ко всей сети.