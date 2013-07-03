В Украине завтра - до 30° тепла

В Украине завтра местами пройдут кратковременные дожди, днем до 30° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 3 июля лишь в восточной части, а ночью и в западных областях будет без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 25-30°, на востоке до 33°; в западных областях ночью 11-16°, днем 23-28°.

В Киевской области завтра ночью и утром местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

В столице ночью и утром местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

3 июля температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°, в Днепре возле Киева 23°.