Фонд Р.Ахметова и Харьковская область будут сотрудничать в сфере сиротства

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» начал сотрудничество с Харьковской областью в рамках реализации проекта фонда «Сохраним ребенку семью», который направлен на работу с семьями, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах.

Харьковщина - регион, в котором уже хорошо налажена система семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, станет приоритетной с точки зрения усовершенствования системы социальной опеки детей из сложных семей.

По словам Дарьи Касьяновой, руководителя программ и проектов фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», «на данный момент система социальной помощи семьям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства, имеет существенные недостатки".

"Вместо того, чтобы сразу передавать ребенка из такой семьи в интернат, необходимо работать с семьей, чтобы сохранить ее. Сегодня в Харьковской области очень хорошо налажены семейные формы воспитания - опека, приемные семьи, детские дома семейного типа. Но, к сожалению, всеукраинский анализ, который мы провели совместно с Уполномоченным Президента по правам ребенка и Министерством социальной политики, показал, что более 75% детей, которые сегодня находятся в интернатных учреждениях, - это не дети-сироты, они находятся в интернатах по заявлению родителей. И, к сожалению, на пути в интернат они минуют и центр социальных служб, и службу по делам детей. Они попадают в учреждения напрямую, либо через управление здравоохранения, либо через управление образования», - отметила Касьянова.

Напоминаем, что фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» уже несколько лет работает с Донецкой и Днепропетровской областями по преодолению проблемы социального сиротства. В частности, создаются центры матери и ребенка с тем, чтобы остановить молодых мам, которые намерены отказаться от новорожденного ребенка. Создана социальная квартира для мальчиков в возрасте от 14 до 16 лет, где с ними проводится работа по социальной адаптации. Также ведется активная работа с интернатными учреждениями по реинтеграции – по возвращению детей обратно в биологические семьи.