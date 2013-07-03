Украинцы стали чувствовать себя менее счастливыми

Украинцы за последние три года стали чувствовать себя менее счастливыми.

Об этом свидетельствуют данные переданного УНИАН опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Опрос засвидетельствовал, что уровень счастья существенно уменьшился в период с 2010 по 2012 год и практически не изменился в 2013. Да в 2010 году счастливыми себя чувствовали 65% опрошенных украинцев, в 2011 — 63%, в 2012 - 53%, а в 2013 – 56%, но при этом на 3% увеличилась и число считающих себя несчастливым человеком.

В частности, социологи приводят динамику ответов на вопрос “Считаете ли Вы себя счастливым человеком?” в 2001-2013 годах:

2001 — 38% - И да и нет — 27% - Нет и скорее нет, чем да — 33% - затрудняюсь ответить — 2%;

2002 — 49% - И да и нет — 22% - Нет и скорее нет, чем да — 27% - затрудняюсь ответить — 2%;

2003 — 52% - И да и нет — 24% - Нет и скорее нет, чем да — 22% - затрудняюсь ответить — 2%;

2005 — 47% - И да и нет — 27% - Нет и скорее нет, чем да — 25% - затрудняюсь ответить — 1%;

2006 — 52% - И да и нет — 25% - Нет и скорее нет, чем да — 20% - затрудняюсь ответить — 3%;

2007 — 54% - И да и нет — 21% - Нет и скорее нет, чем да — 23% - затрудняюсь ответить — 2%;

2008 — 57% - И да и нет — 21% - Нет и скорее нет, чем да — 20% - затрудняюсь ответить — 3%;

2009 — 58% - И да и нет — 21% - Нет и скорее нет, чем да — 17% - затрудняюсь ответить — 3%;

2010 — 65% - И да и нет — 19% - Нет и скорее нет, чем да — 14% - затрудняюсь ответить — 2%;

2011 — 63% - И да и нет — 17% - Нет и скорее нет, чем да — 17% - затрудняюсь ответить — 3%;

2012 — 53% - И да и нет — 28% - Нет и скорее нет, чем да — 16% - затрудняюсь ответить — 4%;

2013 — 56% - И да и нет — 22% - Нет и скорее нет, чем да — 19% - затрудняюсь ответить — 3%.

В КМИС замечают, что разница в ответах между регионами незначительная и может быть объяснена разницей в возрастном, образовательном уровне и разным соотношением городского и сельского населения. Наиболее счастливыми регионами Украины по данным опроса можно считать Западный (58%) и Центральный (57%), менее всего – Южный (53%). В Восточном регионе число счастливых людей составляет 55%.

Социологи даже отмечают, что в целом молодые люди значительно счастливее, чем старшие, с повышением возраста уровень счастья падает. Как видно из опроса этого года, наиболее счастливыми оказываются представители молодежи 18-29 лет (71%); среди представителей возрастной группы 30-39 лет уровень счастья составляет 68%, 40-49 – 52%, 50-59 – 49%, 60-69 – 43%. Самый низкий уровень счастья у пожилых людей – 40%.

Уровень счастья также связан с уровнем благосостояния – чем выше уровень благосостояния, тем более счастливым чувствует себя человек. Эта зависимость практически линейная. Так, в майском опросе, среди тех, кому не хватает денег на еду (бедные), счастливых лишь 36%, а среди тех, кто может позволить себе купить почти все (уровень дохода выше среднего) – 78%.

Один из факторов, влияющих на уровень счастья – образование. Чем выше образование – тем выше уровень счастья. Так, среди людей с неполным средним образованием количество счастливых 39%, со средним – 49%, средним специальным – 56% и высшим – 69%.

Также, замечают в КМИС, уровень счастья связан с типом поселения – в городах счастливых значительно больше (59%), чем в селах (50%).

*** Опросы проводились Киевским международным институтом социологии. Последний всеукраинский опрос общественного мнения КМИС провел в течение 21-30 мая 2013 года. Методом интервью опрошено 2030 респондентов, проживающих во всех областях Украины (включительно с городом Киевом) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при эффекте дизайна 1.5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.