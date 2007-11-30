В Украине начали практиковать хирургическое лечение эпилепсии

Украинские медики начали практиковать хирургическое лечение эпилепсии. И хотя этот метод не может быть применен ко всем больным эпилепсией, однако, его результаты поражают, сообщается в пресс-релизе международного фонда АИСМ Украина.

Около 400 000 украинцев страдают эпилепсией и 20% из них не видит своего будущего, так как это заболевание ежедневно портит их жизнь. До настоящего времени существовало лишь медикаментозное лечение эпилепсии, которое часто было не эффективным.

Однако теперь, сообщается в пресс-релизе фонда, у больных есть будущее, так как в Украине начинают практиковать хирургическое лечение этого заболевания. Первые успешные результаты дают надежду на то, что это направление хирургического лечения приобретет широкое внедрение по всей Украине.

В настоящее время в рамках программы подготовки украинских врачей во Франции, два нейрохирурга из Института нейрохирургии им. А. П. Ромоданова проходят стажировку во французском антиэпилептическом центре Св. Анны в Париже, который специализируется на лечении больных с тяжелыми формами эпилепсии.

Эпилепсия - это одно из наиболее распространенных нервно-психических заболеваний человека, которое характеризуется склонностью к повторяющимся внезапным припадкам. Припадки бывают различных типов, но в основе любого из них лежит аномальная и очень высокая электрическая активность нервных клеток головного мозга, вследствие которой возникает разряд.

Корреспондент.net