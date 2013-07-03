Как лечить сухой кашель

Сухой кашель может быть и одним из проявлений аллергии, но сегодня мы с помощью терапевтов обсудим ситуацию, когда сухой кашель возникает у вас в следствии ОРВИ или гриппа, стоит ли его лечить и как.

Вначале сухой, а затем влажный кашель является необходимой частью восстановления после болезни, поскольку он "помогает" организму удалить слизь и раздражители. Но если в течение 3-5 дней сухой кашель не переходит во влажный с отхожденим мокроты, а остается навязчивым, особенно в ночное время, и ощущается глубоко в груди, вот что можно предпринять для его лечения:

1. Натрите область шеи, грудной клетки и спины до и между лопатками согревающей мазью, например, с экстрактом шалфея. Она будет греть через кожу, а также создаст эффект ароматерпии. Кстати, для этих целей подойдет и обычная советская "Звездочка".

2. Ваш сухой кашель может быть следствием того, что слизь скапливается в носу и течет по задней стенки носоглотки, раздражая горло. Купите физраствор и попромывайте нос. Солевой раствор поможет слизи в носу и в горле лучше отходить.

3. Примите горячий душ, создав в ванной эффект влажной парной. В щель между дверью и полом можно положить полотенце. Минут 15-20 подышите паром. ВНИМАНИЕ! Метод не подходит, если у вас есть хоть небольшая температура.

4. Используйте увлажнитель воздуха, особенно в ночное время. Туда можно также добавить несколько капель масла (например, того же шалфея) для создания эффекта ароматерапии и ингаляции.

5. Пейте большое количество жидкости, можно поесть куриный бульон. Но избегайте газированных напитков и цитрусовых соков - они могут вызвать еще более сильный сухой кашель, поскольку раздражают слизистую горла.

6. Выпейте чаю с медом. Желательно только, чтобы чай был чуть остывшим, т.к. очень горячая вода также раздражает слизистую горла. ВНИМАНИЕ! Не используйте этот метод, если у вас аллергия на мед и не давайте мед детям младше 1 года!

7. Можно также приготовить сироп для лечения сухого кашля самостоятельно:

- Смешайте 2 столовые ложки лимонного сока с 1 столовой ложкой меда и добавьте щепотку кайенского перца. Мед будет "обволакивать" ваше горло, создавая успокаивающий эффект, в то время как лимон уменьшает воспаление и обеспечивает нужную дозу витамина С для борьбы с инфекцией. Кайенский перец повышает циркуляцию крови в этой области, ускоряя процесс заживления.

- Очистите и нарежьте 6 средних луковиц и положите их вместе с 4 столовыми ложками меда в миску. Миску поставьте на кастрюлю с кипящей водой (или в пароварку), чтобы получилась водяная баня. Накрыть крышкой и кипятить на медленном огне в течение 2 часов. Процедить смесь и принимать по 1 столовой ложке через каждые 2 или 3 часа.

ВНИМАНИЕ! Не употребляйте сироп, если у вас индивидуальная непереносимость одного или нескольких его компонентов!

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